'Таких людей нужно еще поискать': в Николаеве простились с 28-летним ветераном войны, погибшим на Херсонщине. Фото и видео

В среду, 5 июня, в Николаеве провели в последний земной путь 28-летнего воина Евгения Лапчевского на псевдо "Лапа". Боец 126-й отдельной бригады территориальной обороны погиб на Херсонском направлении.

О потере несколько дней назад известили его знакомые. Фото с церемонии прощания опубликовало издание "Суспільне".

"Если бы можно было выбирать друзей, то я выбирала бы тебя снова и снова. Искреннего, мужественного, смелого, доброго и сентиментального… Таких людей, как ты, надо еще искать. Не зря у тебя был шеврон: mama says I'm special, потому что ты действительно был особенным… Мягких туч, непокоренный воин", – написала в Facebook подруга защитника Екатерина.

Евгений Борисович Лапчевский, 14.11.1995 г. р. – ветеран российско-украинской войны, которая началась в 2014 году. С полномасштабным вторжением войск РФ стал в ряды 126-й бригады ТрО и выполнял задания на левобережье Херсонщины.

Защитник имел ряд наград за отданную службу Украине: нагрудные знаки "Участник АТО", "За ночные прыжки – звездный десант", отличие президента "За участие в антитеррористической операции" и орден "За мужество" III степени.

Мужественный воин погиб 1 июня 2024 года во время стрелкового боя с российскими захватчиками на Херсонском направлении.

На прощание с военным 5 июня пришли родные, друзья и побратимы. Его командир Артем на псевдо "Мудрый" рассказал, что он постоянно приходил ребятам на помощь. И хотя "был сорвиголова по-своему", у сослуживцев с ним всегда была уверенность на заданиях, что все будет хорошо.

"Могу вспомнить крайнюю задачу. Когда мы были в подвале, на позиции, где-то через 250 метров заезжает танк в населенный пункт. И Женя такой: "Мудрый", можно я пойду уничтожу танк?" Я говорю: "Лапа", мы с тобой только вдвоем. Куда?". Он говорит: "Мудрый", я даже броню не буду брать, уничтожу танк и вернусь". В этом был весь Женя", – вспомнил воин.

Военнослужащий Овнан на псевдо "Друид" тоже подчеркнул, что Евгений был смелым и упорным. Когда он шел в бой, даже ребята, которые не имели опыта, шли за ним, потому что знали, что если там есть "Лапа", все будет четко.

Он был профессионалом своего дела. Будет тяжело без него работать, но мы обязательно отомстим", – отметил товарищ.

Еще один побратим Артем добавил, что был знаком с Евгением с 2016 года: вместе служили в разных подразделениях. Он предложил другу стать крестным отцом своей дочери, однако за день до события "Лапа" погиб.

"Для меня он навсегда останется кумом. Его память будет в головах моих детей. Для моих детей он будет духовным наставником", – подчеркнул мужчина.

После панихиды, чтобы попрощаться с военным, все присутствующие образовали живой коридор. Траурный кортеж с телом погибшего защитника по городу сопровождала колонна авто. Его транспортировали в Одессу, ведь последним желанием Героя была кремация.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня в Киеве провели в последний путь ГУРовца Дмитрия Шевченко, который погибшего во время обороны Часового Яра на Донетчине. Воин родом из Сумской области когда-то был поселковым главой, у него остались жена, сын и дочь.

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