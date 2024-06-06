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"Таких людей нужно еще поискать": в Николаеве простились с 28-летним ветераном войны, погибшим на Херсонщине. Фото и видео

Марина Лисничук
War
3 минуты
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'Таких людей нужно еще поискать': в Николаеве простились с 28-летним ветераном войны, погибшим на Херсонщине. Фото и видео

В среду, 5 июня, в Николаеве провели в последний земной путь 28-летнего воина Евгения Лапчевского на псевдо "Лапа". Боец 126-й отдельной бригады территориальной обороны погиб на Херсонском направлении.

О потере несколько дней назад известили его знакомые. Фото с церемонии прощания опубликовало издание "Суспільне".

"Если бы можно было выбирать друзей, то я выбирала бы тебя снова и снова. Искреннего, мужественного, смелого, доброго и сентиментального… Таких людей, как ты, надо еще искать. Не зря у тебя был шеврон: mama says I'm special, потому что ты действительно был особенным… Мягких туч, непокоренный воин", – написала в Facebook подруга защитника Екатерина.

"Таких людей нужно еще поискать": в Николаеве простились с 28-летним ветераном войны, погибшим на Херсонщине. Фото и видео

Евгений Борисович Лапчевский, 14.11.1995 г. р. – ветеран российско-украинской войны, которая началась в 2014 году. С полномасштабным вторжением войск РФ стал в ряды 126-й бригады ТрО и выполнял задания на левобережье Херсонщины.

Защитник имел ряд наград за отданную службу Украине: нагрудные знаки "Участник АТО", "За ночные прыжки – звездный десант", отличие президента "За участие в антитеррористической операции" и орден "За мужество" III степени.

"Таких людей нужно еще поискать": в Николаеве простились с 28-летним ветераном войны, погибшим на Херсонщине. Фото и видео

Мужественный воин погиб 1 июня 2024 года во время стрелкового боя с российскими захватчиками на Херсонском направлении.

На прощание с военным 5 июня пришли родные, друзья и побратимы. Его командир Артем на псевдо "Мудрый" рассказал, что он постоянно приходил ребятам на помощь. И хотя "был сорвиголова по-своему", у сослуживцев с ним всегда была уверенность на заданиях, что все будет хорошо.

"Таких людей нужно еще поискать": в Николаеве простились с 28-летним ветераном войны, погибшим на Херсонщине. Фото и видео

"Могу вспомнить крайнюю задачу. Когда мы были в подвале, на позиции, где-то через 250 метров заезжает танк в населенный пункт. И Женя такой: "Мудрый", можно я пойду уничтожу танк?" Я говорю: "Лапа", мы с тобой только вдвоем. Куда?". Он говорит: "Мудрый", я даже броню не буду брать, уничтожу танк и вернусь". В этом был весь Женя", – вспомнил воин.

Военнослужащий Овнан на псевдо "Друид" тоже подчеркнул, что Евгений был смелым и упорным. Когда он шел в бой, даже ребята, которые не имели опыта, шли за ним, потому что знали, что если там есть "Лапа", все будет четко.

"Таких людей нужно еще поискать": в Николаеве простились с 28-летним ветераном войны, погибшим на Херсонщине. Фото и видео

Он был профессионалом своего дела. Будет тяжело без него работать, но мы обязательно отомстим", – отметил товарищ.

Еще один побратим Артем добавил, что был знаком с Евгением с 2016 года: вместе служили в разных подразделениях. Он предложил другу стать крестным отцом своей дочери, однако за день до события "Лапа" погиб.

"Таких людей нужно еще поискать": в Николаеве простились с 28-летним ветераном войны, погибшим на Херсонщине. Фото и видео

"Для меня он навсегда останется кумом. Его память будет в головах моих детей. Для моих детей он будет духовным наставником", – подчеркнул мужчина.

После панихиды, чтобы попрощаться с военным, все присутствующие образовали живой коридор. Траурный кортеж с телом погибшего защитника по городу сопровождала колонна авто. Его транспортировали в Одессу, ведь последним желанием Героя была кремация.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня в Киеве провели в последний путь ГУРовца Дмитрия Шевченко, который погибшего во время обороны Часового Яра на Донетчине. Воин родом из Сумской области когда-то был поселковым главой, у него остались жена, сын и дочь.

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