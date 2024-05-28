Такое было и раньше: юрист рассказал об обязанности работодателей по вручению повесток. Видео

Работодатель (или его уполномоченные представители) должен предоставлять данные о военнообязанных сотрудниках в военкомат. А норма, обязывающая работодателя передавать выписанные ТЦК и СП повестки своим сотрудникам, существовала и до того, как 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации.

Об этом заявил украинский адвокат Богдан Кушнир. Нормы законодательства он прокомментировал в интервью нашему проекту OBOZ.Talk

Юрист отметил, что сначала данные нужно было подавать по месту регистрации юридического лица. "А затем они усложнили процесс (если не ошибаюсь, это был где-то 2019 год), каждому работнику необходимо было обновить свои данные в местном военкомате, получить там отметку военкомата и только потом сдавать это все в военкомат по месту регистрации юрлица... По большому счету, такая норма была и до того", – напомнил Кушнир.

"Мы знаем о том, что представители ТЦК воспользовались своими правами по передаче повесток на предприятия. Они приходили на предприятие, официально в отдел кадров передавали повестки, обязывали их вручить. За невручение повесток наступала административная ответственность – штрафы налагались на предприятие", – сказал эксперт.

Граждане, которые проигнорировали врученные повестки, подавались в розыск. Однако иногда выходило так, что работодатель якобы не передал повестку, отметил, что "передал", и [лицо] подавали в розыск как уклониста.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее юрист по военному праву, младший лейтенант запаса Владимир Романчук отметил: повестки военнообязанным гражданам во время мобилизации вправе вручать не только работники ТЦК и СП, но и другие должностные лица. А вот доставлять уклонистов в военкоматы могут только правоохранители.

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