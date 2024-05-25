Полиция, работодатели или военные: юрист объяснил, кто имеет право вручать повестки и доставлять уклонистов в ТЦК. Видео

Повестки военнообязанным гражданам во время мобилизации вправе вручать не только работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но и другие должностные лица. А вот доставлять уклонистов в ТЦК могут только правоохранители.

Об этом в комментарии рассказал юрист по военному праву, младший лейтенант запаса Владимир Романчук. Он отметил, что представители ТЦК не вправе принудительно доставлять граждан.

Если они вместе с полицией обнаруживают лицо, внесенное в розыскную систему "Артмор" за игнорирование вызовов или нарушение правил военного учета, полиция имеет право доставить ее в центр комплектования, если это происходит в рамках закона. Любые другие действия работников центров, направленные на принудительную доставку, неправомерны и возникают, как правило, из-за конфликтов, инициированных не только работниками ТЦК, но и гражданами.

"Никаким образом ситуации, когда работники территориального центра комплектования по собственному усмотрению пытаются куда-то кого-то доставить, они не являются правомерными, однако стоит отметить, что возникают обычно в случае конфликтной ситуации, инициированной не только работниками ТЦК, но и непосредственно гражданами", – сказал юрист.

Работодатели также имеют обязанности по ведению военного учета своих работников. Это критически важно, ведь центры комплектования должны знать, сколько пригодных для службы мужчин находятся в их юрисдикции, чтобы оценить мобилизационный ресурс.

Законодательство обязывает работодателей вести учет военнообязанных и предоставлять актуализированные данные при проверках. Штрафы для работодателей за невыполнение этих обязанностей значительно выше, чем для физических лиц, поэтому выгодно поддерживать актуальные военно-учетные данные своих работников.

"Соответственно, если работник увольняется с работы, а в дальнейшем приходит проверка территориального центра комплектования, работодателю будет сложно доказать, что работник здесь больше не работает, у вас просто нет актуализированных военно-учетных данных этого работника", – пояснил Романчук.

Поэтому, как он добавил, если работник увольняется, работодатель должен сообщить об этом во избежание проблем во время проверки. Хотя это непосредственно не указано как обязанность, оно помогает избежать недоразумений и побуждает к правильному поведению.

Напомним, ранее юрист объяснила, у кого и почему могут забрать авто на нужды ВСУ. Так, у физических лиц будут забирать транспорт, если у собственности у них не одно авто, а у юридических лиц могут изъять до четверти транспортных средств.

Также OBOZ.UA рассказывал, будут ли вручать повестки на блокпостах после вступления в силу нового закона о мобилизации.