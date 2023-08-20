'Такое чувство, что начался ад на земле': украинский защитник рассказал о жестком бое с врагом на Донетчине. Видео

Боец Национальной гвардии Украины Владимир рассказал о жестком боевом столкновении с врагом на Донетчине. По словам защитника, тогда атака оккупантов была отбита, но казалось, что начался настоящий ад на земле.

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Видео рассказа нацгвардейца опубликовала пресс-служба МВД. "Такое ощущение, что начался ад на Земле в тот момент. Начали идти, и мы начали стрелять в их сторону. Многие из них тогда погибли. Слава Богу, мы отбили ту атаку. Было тяжело, на войне не бывает легко", – вспоминает Владимир (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он на Донетчине впервые, рассказали в МВД. До этого 31-летний защитник служил на западе Украины и охранял объекты инфраструктуры.

В ряды Нацгвардии вступил в первые дни масштабного вторжения. Бросил работу в Европе, и, ничего не сказав невесте, вернулся в Украину защищать родную землю от оккупантов.

"Никто не думал, все только догадывались, но я до последнего не верил, что все-таки начнется война. Бросил все дела, девушку и вернулся на Родину, пошел защищать, не зная, что ждет", – говорит Владимир.

Он знал, что хочет вступить в Национальную гвардию, потому что уже имел опыт службы во внутренних войсках.

"Не пожалел, потому что здесь нужны такие люди, как я. Потому что если нас не будет, значит они будут по нашей земле ходить, а мы этого не имеем права допустить", – сказал нацгвардеец.

На Донетчине он получил первый боевой опыт, узнал боль потери побратимов, отразил первые штурмы врага. Защищать Родину – трудная работа, признается нацгвардеец, но именно для этого он и вернулся.

"Враг жестокий, он не жалеет боеприпасов, солдат своих. Такое впечатление, что у них зомби идут просто, их убивают и они не останавливаются. Или они под какими-то допингами, потому что если начинаешь стрелять, человек начинает убегать или какие-то действия делать конкретные. А оно просто идет как зомби", – рассказал Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали зрелищное видео уничтожения вражеской БМП. "Зажигательную" работу проделали бойцы спецназа Нацгвардии "Омега".

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