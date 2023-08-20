newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Такое чувство, что начался ад на земле": украинский защитник рассказал о жестком бое с врагом на Донетчине. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
2,4 т.
'Такое чувство, что начался ад на земле': украинский защитник рассказал о жестком бое с врагом на Донетчине. Видео

Боец Национальной гвардии Украины Владимир рассказал о жестком боевом столкновении с врагом на Донетчине. По словам защитника, тогда атака оккупантов была отбита, но казалось, что начался настоящий ад на земле.

Видео дня

Видео рассказа нацгвардейца опубликовала пресс-служба МВД. "Такое ощущение, что начался ад на Земле в тот момент. Начали идти, и мы начали стрелять в их сторону. Многие из них тогда погибли. Слава Богу, мы отбили ту атаку. Было тяжело, на войне не бывает легко", – вспоминает Владимир (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он на Донетчине впервые, рассказали в МВД. До этого 31-летний защитник служил на западе Украины и охранял объекты инфраструктуры.

"Такое чувство, что начался ад на земле": украинский защитник рассказал о жестком бое с врагом на Донетчине. Видео

В ряды Нацгвардии вступил в первые дни масштабного вторжения. Бросил работу в Европе, и, ничего не сказав невесте, вернулся в Украину защищать родную землю от оккупантов.

"Никто не думал, все только догадывались, но я до последнего не верил, что все-таки начнется война. Бросил все дела, девушку и вернулся на Родину, пошел защищать, не зная, что ждет", – говорит Владимир.

Он знал, что хочет вступить в Национальную гвардию, потому что уже имел опыт службы во внутренних войсках.

"Такое чувство, что начался ад на земле": украинский защитник рассказал о жестком бое с врагом на Донетчине. Видео

"Не пожалел, потому что здесь нужны такие люди, как я. Потому что если нас не будет, значит они будут по нашей земле ходить, а мы этого не имеем права допустить", – сказал нацгвардеец.

На Донетчине он получил первый боевой опыт, узнал боль потери побратимов, отразил первые штурмы врага. Защищать Родину – трудная работа, признается нацгвардеец, но именно для этого он и вернулся.

"Враг жестокий, он не жалеет боеприпасов, солдат своих. Такое впечатление, что у них зомби идут просто, их убивают и они не останавливаются. Или они под какими-то допингами, потому что если начинаешь стрелять, человек начинает убегать или какие-то действия делать конкретные. А оно просто идет как зомби", – рассказал Владимир.

"Такое чувство, что начался ад на земле": украинский защитник рассказал о жестком бое с врагом на Донетчине. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали зрелищное видео уничтожения вражеской БМП. "Зажигательную" работу проделали бойцы спецназа Нацгвардии "Омега".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!