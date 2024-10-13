'Такого не было во время войны в Афганистане': в России признались, что кладбища погибших в 'СВО' стремительно разрастаются. Видео

В России продолжают активно расширяться кладбища, где хоронят солдат, погибших в ходе так называемой "СВО". Так, в сети появилось видео одного из таких кладбищ, где видно множество могил русских военных.

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Эти кадры были опубликованы в одном из российских антивоенных каналов. Как отмечают авторы, такое количество жертв беспрецедентно, поскольку во время войны в Афганистане и чеченских конфликтов ничего подобного не было.

Захватническая война России, начатая на территории Украины, оставит глубокий след в виде сотен тысяч могил по всей РФ. И это лишь видимая часть потерь, ведь многие погибшие навсегда останутся на украинских полях и в посадках, поскольку оккупанты часто не забирают тела своих солдат с поля боя.

"Путин умрет, а люди будут бродить среди этих могил и задаваться вопросом – а зачем все это было, зачем уничтожили столько народа? И ответом будет только мрачная кладбищенская тишина", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в сентябре оккупационная армия РФ понесла рекордные потери личного состава с начала полномасштабного вторжения в Украину. В среднем за сутки украинские военнослужащие ликвидировали 1271 оккупанта.

Как сообщал OBOZ.UA, военное командование РФ приказало оккупантам провести высокие темпы механизированных атак, чтобы добиться значительных тактических успехов к ухудшению погодных условий. При этом даже в осенне-зимний период оккупанты будут пытаться сохранить свое давление на востоке Украины.

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