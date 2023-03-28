Тактическое ядерное оружие РФ больше угрожает самой Беларуси: почему ядерный шантаж Путина обречен на провал

Новость о размещении тактического ядерного оружия России в Беларуси, похоже, совсем не удивила Запад и отнюдь не вызывала паники со стороны цивилизованного мира. Этот новый виток ядерного шантажа российского диктатора Владимира Путина обречен на провал.

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Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. Там отметили, что мир не увидел угрозы в этом ядерном оружии – оно мало повлияет на общую ситуацию с безопасностью и скорее угрожает самой Беларуси, ведь при необходимости эти ядерные объекты РФ на ее территории будут уничтожены.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что таким образом Россия берет Беларусь в "ядерные заложники".

Кроме того, на Западе очень спокойно отреагировали на это заявление по поводу ядерного вооружения еще и потому, что в нем нет особой новизны. В частности, о том, что в Беларуси будет размещено ядерное оружие, стало известно еще в феврале 2022 года – тогда в РБ провели "референдум", отменивший статью о безъядерном статусе государств.

После этого Лукашенко и Путин заговорили об адаптации беларусских самолетов под ядерное оружие, что было сделано летом прошлого года.

"А 1 февраля 2023 года минобороны Беларуси объявило, что получило от РФ ракеты для "Искандера" с возможностью поражения целей в 500 км, что нарушает фундаментальные международные договоренности", – говорится в сообщении.

Теперь же стало известно, что хранилище для тактического ядерного оружия в Беларуси будет готово к 1 июля. В Кремле, судя по всему, ожидали более бурной реакции Запада, но цивилизованные страны скорее проигнорировали эту новость. К примеру, в США не верят в то, что РФ готовится к применению ядерного оружия, а в НАТО сообщили, что размещение ядерного оружия в РБ не повлияет на стратегию Альянса.

"И в практической военной плоскости у НАТО это решение вызвало лишь появление в "банке целей" еще нескольких объектов на территории Беларуси, которые должны быть уничтожены в первую очередь, на случай, если в Кремле все же решатся на Третью мировую", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 марта диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия летом этого года завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

– Угрозы Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси не являются новостью для украинской разведки, заявили в ГУР. Своими заявлениями президент страны-агрессора Владимир Путин только поднимает ставки.

– Аналитики считают, что этим шагом Путин пытается угрожать не столько Украине, сколько странам НАТО, в частности Польше, Литве и Латвии.

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