Кремль идет на 'повышение ставок': что стоит за заявлением Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси – CNN

Заявление российского диктатора Владимира Путина о намерении разместить на территории Беларуси тактического ядерного оружия может свидетельствовать о его очередной попытке "поднять ставки" в противостоянии с Западом. Аналитики уверены, что этим шагом глава Кремля пытается угрожать не так Украине, как странам НАТО, в частности, Польше, Литве и Латвии.

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Кроме того, главный военный преступник РФ таким образом пытается отвлечь внимание россиян от череды провалов своей армии на поле боя в Украине. Об этом сообщает издание CNN.

По словам аналитиков, Путину было выгодно использовать очередной повод для запугивания Запада, к тому же, в контексте ядерной угрозы. Диктатор умышленно заявил, что речь идет о размещении тактического ядерного оружия, которое несет потенциальную угрозу ближайшим странам НАТО.

"Путин весь последний год угрожал возможностью ядерной войны, особенно когда его военная операция в Украине дает сбои. Это может помочь объяснить контекст заявления Путина. Он человек, у которого сейчас много проблем. Российские войска обстреливают украинские города с воздуха, но их наземная война не дает большого прогресса", – отметили аналитики.

Также важно упомянуть, что кремлевский диктатор пообещал передать контроль над тактическим ядерным оружием самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Однако американские дипломаты напомнили, что еще в 1994 году Лукашенко подписал соглашение об отказе от ядерного оружия, которое Беларусь все еще имела в конце холодной войны.

Один дипломат отмечает, что обслуживать оружие должны будут российские силы, которые будут постоянно дислоцироваться в Беларуси. Это в очередной раз подтверждает, что Лукашенко находится под еще большим контролем Путина.

Однако главная цель военного преступника заключалась в том, чтобы еще больше повысить уровень угрозы в Европе, ведь перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь приближает его не только к Украине, но и к Польше, Литве и Латвии, которые является членами НАТО.

Напомним, 25 марта диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

Ранее американский Институт изучения войны заявил, что угрозы диктатора Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе скептически относятся к возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась, ведь Си четко дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

К слову, Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. В ICAN отметили, что Европа не может быть в безопасности, пока у РФ есть такое вооружение.

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