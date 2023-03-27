Путин поднимает ставки, терпя поражение на поле боя: ГУР о ядерном шантаже Кремля

Угрозы Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси не новость для украинской разведки. Своими заявлениями президент страны-агрессора Владимир Путин только поднимает ставки. Потерпев поражение на поле боя, российский диктатор прибегает к ядерному шантажу.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире "Свобода.Утро". Он подчеркнул, что и США, и ЕС четко и однозначно отреагировали на этот шантаж Кремля.

"Потерпев поражение на поле боя в конвенционной войне, Путин прибегает к ядерному шантажу. Хотя опять же, аргументы уже не новые. Другое дело, что новые обстоятельства. То есть понятно, что это поднятие ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в данной ситуации четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируется", – сказал Юсов.

Он напомнил, что еще в январе украинская разведка предупреждала, что Путин может использовать территорию Беларуси для ядерных провокаций.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко также давал понять, что это один из сценариев развития событий. В частности, были внесены изменения в конституцию страны.

Кроме того, раздавались заявления о размещении в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", который может нести ядерное вооружение.

Юсов назвал подобные ядерные угрозы "нафталиновым инструментом ядерного шантажа". По его словам, сейчас происходит "жонглирование" угрозами со стороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 марта диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

Ранее американский Институт изучения войны заявил, что угрозы диктатора Путина по поводу размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.

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