'Тактика ИГИЛ': войска РФ использовали старый танк как самоходную бомбу, начинив его шестью тоннами тротила – СМИ

Оккупационные войска России в войне против Украины ВС РФ начали использовать старые танки как самоходные бомбы. "Трофейный" советский Т-54/55 они начинили тротилом и отправили его в сторону украинских позиций.

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На это обратили внимание OSINT-аналитики, проанализировавшие кадры, опубликованные в пропагандистском блоге. Эксперты подчеркнули, что военные преступники со страны-агрессора прибегают к террористической тактике ИГИЛ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, пропагандисты утверждали, якобы российские военные захватили танк у ВСУ. Однако появившиеся еще ранее в соцсетях кадры свидетельствуют, что именно Россия стала активно отправлять на фронт советские Т-54/55.

Видео атаки "танком-камикадзе" украинских позиций опубликовал российский военкор Владимир Романов. Он заявил, мол, ВС РФ начинили бронемашину шестью тоннами тротила и направили "на автопилоте" к ВСУ в районе Марьинки Донецкой области.

По его словам, эта самоходная российская бомба не дошла до украинских позиций примерно 100 метров, подорвалась на мине, а после выстрела из РПГ детонировала. Именно он написал, что танк изначально "принадлежал украинским военным", а россияне его "затрофеили".

На кадрах видно мощный взрыв с заслепляющей вспышкой, после которого в небо поднялась огромная туча пылающего дыма.

Занимающийся исследованием оружия проект CalibreObscura уточнил, что участвовавший в российской атаке танк – это T-54/55. OSINT-аналитики из GeoConfirmed подтвердили локацию, заявив, что это действительно район Марьинки. А основатель Bellingcat Элиот Хиггинс сравнил подобное использование танков с тактикой ИГИЛ.

В марте 2023 года Conflict Intelligence Team сообщила о расконсервации старых советских танков семейства Т-54/55, первые модификации которых были приняты на вооружение в 1940 и 1958 годах соответственно. Проект опубликовал фото с эшелонами этой бронетехника, которую направили из города Арсеньев Приморского края РФ, где находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков. В апреле эти танки впервые заметили в Украине, сообщалось об их использовании оккупантами в качестве артиллерийских орудий для ближнего боя.

"Это не первый случай использования российскими военные старой советской техники в качестве самоходных бомб. Минобороны России 17 июня хвасталось, что им удалось взорвать опорный пункт ВСУ с помощью начиненного взрывчаткой бронетранспортера МТ-ЛБ. Ведомство также сообщило, что техника "трофейная". Видеоподтверждений произошедшего не публиковались", – написали в СМИ о террористических действиях оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты изменили тактику лжи относительно "бавовны" на временно оккупированных территориях. Теперь взрывы подают как "попадание в гражданскую инфраструктуру".

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