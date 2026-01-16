Тактика малых групп: оккупанты активизировали штурмы на Славянском направлении и наращивают использование дронов. Карта

Российские войска активизировали наступательные действия на Славянском направлении, делая ставку на штурмы малыми пехотными группами и массовое применение беспилотников. Враг пытается давить на позиции Сил обороны, меняя логистику и сокращая дистанцию для подхода штурмовых подразделений.

В то же время украинские военные фиксируют, что эти действия не приносят оккупантам тактических успехов. Об этом сообщил главный сержант 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Максим Бутолин с позывным "Молот".

По его словам, российские подразделения продолжают использовать тактику малых пехотных групп, которые накапливаются вблизи передовых позиций бригады и атакуют небольшими подразделениями.

Параллельно противник значительно нарастил активность в воздухе. Над украинскими позициями постоянно работает большое количество дронов различных типов, а артиллерия пытается уничтожать наблюдательные посты и позиции пехоты Сил обороны.

По словам военного, именно беспилотники сейчас стали одним из ключевых инструментов давления на этом участке фронта.

Бутолин отметил, что ранее российским штурмовым группам приходилось тратить до трех суток, чтобы добраться до украинских позиций, передвигаясь преимущественно в темное время суток. Сейчас ситуация изменилась, поскольку оккупанты превращают Северск в свой логистический хаб, что позволяет им сократить так называемое плечо подхода к линии соприкосновения.

В то же время военный отметил, что географические особенности местности не дают противнику решающих преимуществ.

Северск расположен в низине, тогда как украинские позиции находятся на возвышении. Поэтому российские подразделения, выходя из города, сразу попадают в поле прямой видимости и поражения, а сам город является достижимым для большинства видов вооружения.

Использование тяжелой техники на этом направлении остается ограниченным.

По словам "Молота", россияне привлекают отдельные машины в основном для логистики или проверки маршрутов на наличие мин. Такие попытки, как правило, завершаются уничтожением техники без какого-либо продвижения вперед.

"Такая у них есть тактика – отправить машину по тем путям, которые, они думают, не заминированы. Естественно, техника уничтожена. Противник никуда не продвинулся. Поэтому он пока технику не использует. Сохраняет для массированных штурмов в будущем", – уточнил защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты пытаются блокировать Краматорск и Славянск, превращая города в потенциальные мишени для ударов. На Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия, враг использует плохие погодные условия для продвижения вперед.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!