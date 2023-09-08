Тактика "мясных" штурмов: войска РФ под Купянском формируют "ударный кулак". Карта

На Лимано-Купянском направлении российские захватчики хотят прорвать украинскую оборону. Противник формирует "ударный кулак" возле населенного пункта Новоегоровка Купянского района Харьковской области.

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Оккупанты продолжают тактику "мясных" штурмов, ведут интенсивные обстрелы, а также пытаются совершать диверсии. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в пятницу, 8 сентября, заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россияне продолжают готовить свои штурмовые подразделения, чтобы прорвать нашу оборону на Лимано-Купянском направлении. Они постоянно пытаются устраивать какие-то провокации, диверсии. Постоянно ведется очень интенсивный обстрел наших защитников", – сказал военный.

По его словам, в районе Новоегоровки страна-агрессор собирает сводные подразделения.

"Это остатки, скажем так, недобитых подразделений, тех, которые ранее уже разбили Силы обороны. Сейчас наша разведка замечает, что они формируют их из разных таких остатков. Также привлекают уже к ведению боевых действий всех, кого возможно. Только у них пополнение не происходит так, как раньше", – рассказал Евлаш.

Он добавил, что оккупанты привлекают в штурмовые отряды даже связистов. Также на войне против Украины действует большое количество разных частных военных компаний, в том числе новых.

Наши защитники фиксируют, что на Лимано-Купянском направлении у врага достаточно большие проблемы с техникой.

"Уже пытаются моделировать какие-то новые образцы. У них действительно есть проблемы, и они продолжают такую тактику продвижения вперед большими количествами применять, бросать всех на мясо и в горнило войны", – добавил представитель Вооруженных сил.

Как писал OBOZREVATEL:

– За прошедшие сутки (7 сентября) на фронте в Украине произошло 39 боевых столкновений, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

– Воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, в частности, южнее Работино. Детали о ситуации на передовой можно узнать в официальной сводке ГШ ВС Украины по ссылке.

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