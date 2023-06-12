Тактика не изменилась: в Воздушных силах объяснили, почему РФ снизила количество атак на Украину

Оккупанты продолжают проводить атаки по прифронтовым территориям с помощью управляемых авиационных бомб. Также россияне пытаются запутать украинские силы, поскольку последняя ночь в отличие от предыдущих, прошла спокойно.

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Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что тактика российской армии остается неизменной и объяснил, почему в последние дни наблюдается уменьшение атак со стороны РФ.

"Потому что применяют они крылатые ракеты и дроны по разным направлениям, пытаются ввести в заблуждение нашу ПВО", – сказал Юрий Игнат.

Он также объясняет, что враждебные объекты сначала пролетают по группе, а затем разделяются на подгруппы, действующие независимо друг от друга.

"Они могут лететь на Запад, а затем резко повернуть назад. Россияне пытаются сделать все, чтобы преодолеть нашу ПВО. Уменьшение враждебной активности в небе в ночь на 12 июня связано с погодными условиями", – рассказал он.

Он отметил, что погодные условия также оказывают влияние на операции наших авиационных подразделений.

Также он добавил, что оккупанты продолжают атаки с использованием управляемых авиационных бомб (КАБ) и дронов-камикадзе на прифронтовых территориях. Вражеские силы используют различные типы дронов, включая "Шахеды" и "Ланцеты".

"Оккупанты почти всегда применяют "Шахеды", начиная с половины двенадцатого ночи, и вплоть до четырех утра. Захватчики выбирают именно такое время, чтобы сделать невозможным сбивание их беспилотников из стрелкового оружия", – резюмировал Игнат.

Напомним, что в ВСУ рассказали об освобождении Сторожевого и ситуации на Таврическом направлении.

Также сообщалось, что украинские силы на Бахмутском направлении продвинулись еще на 700 метров. На протяжении суток наши воины ликвидировали и ранили по меньшей мере полторы сотни оккупантов, а еще нескольких взяли в плен.

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