"Тактика требует постоянного пополнения сил": разведка Британии оценила потери России в войне

Война против Украины является дорогостоящей задачей для России, особенно с точки зрения потерь военного персонала. С начала полномасштабного вторжения оккупационные войска потеряли более 610 тысяч военных погибшими и ранеными.

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Поскольку оккупанты на поле боя применяют стратегию, основанную на массированных атаках пехоты, это заставляет Россию постоянно проводить мобилизацию. Об этом заявила британская разведка 17 сентября, отметив, что набор новых военных становится все более дорогим для РФ.

Вероятно, уровень вербовки в РФ в 2024 году снизился по сравнению с 2023 годом. В конце 2023-го российские официальные лица заявляли, что минобороны РФ набирает около 1600 человек в день. Однако нынешние цифры свидетельствуют о показателе приблизительно в 1000 человек в день, хотя и эти данные могут быть завышенными.

"Это заставило министерство обороны России увеличить единоразовые премии в августе 2024 года, что является дорогостоящей стратегией набора для России. По оценкам, выплаты военному персоналу составили около 8% федеральных расходов в году по июнь 2024-го", – говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, повышение выплат, вероятно, будет способствовать увеличению уровня вербовки военных в России до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1020 российских оккупантов. На сегодняшний день общие потери в войне личного состава армии РФ составляют 635 880 человек.

Ранее сообщалось, что часть российских полевых командиров принимают решения, снижающие общее качество российских сил. В частности, вместо того, чтобы учить российских военных управляться с техникой и применять технологии и инновации в боевых операциях, эти командиры гонят подготовленных "профи" в пехотные штурмы.