Оборонительная стратегия Украины на передовой все эффективнее срывает наступательные планы российских войск, заставляя командование РФ пересматривать тактику и искать альтернативы массированным штурмам. Несмотря на численное превосходство, российская армия несет значительные потери и не может закрепить даже ограниченные тактические успехи.

В ответ Москва экспериментирует с новыми подходами, однако они не дают ожидаемого результата. Об этом говорится в аналитическом материале Forbes.

Украина придерживается стратегии постепенного истощения ресурсов и живой силы противника, сохраняя собственные подразделения даже ценой временного отхода с отдельных позиций. Такой подход позволяет выиграть время для стратегических ударов, усиления международного давления на Россию и снижения наступательного потенциала армии РФ.

Ключевым элементом украинской обороны стали многоуровневые рубежи: противотанковые рвы, минные поля, инженерные заграждения и укрепленные позиции малых подразделений. Вокруг них формируются так называемые "зоны поражения", которые постоянно контролируются беспилотниками.

Это позволяет оперативно выявлять российские штурмовые группы и наносить удары дронами, минометами и артиллерией. Российские атаки часто осуществляются группами по 50-60 военных. В таких случаях украинские подразделения отходят, позволяя противнику занять позицию, после чего наносят массированные удары по новым точкам скопления войск РФ. В результате российские подразделения вынуждены отступать, не достигнув стратегического результата.

Отдельное внимание украинские силы уделяют уничтожению логистики противника. Основные маршруты снабжения активно минируются, а беспилотники устраивают засады на российские транспортные средства, оставляя передовые подразделения без боеприпасов и подкрепления.

На фоне этих потерь в российской армии фиксируется падение морального состояния, особенно среди новобранцев. По информации из пророссийских источников, офицеры все чаще избегают масштабных атак и ограничиваются символическими действиями - в частности, установкой флагов для создания иллюзии продвижения.

В ответ на провал массовых штурмов Россия пытается адаптироваться, применяя наземные роботизированные комплексы и переходя к атакам малыми группами по 3-5 человек. Впрочем, аналитики отмечают, что такие действия имеют ограниченный эффект из-за слабой координации, нехватки подготовленного личного состава и проблем со связью.

Новые российские тактики не способны обеспечить прорыв обороны. Вместо этого они лишь продолжают истощение армии РФ, тогда как Украина сохраняет стратегическую инициативу и адаптирует оборону к изменениям на поле боя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что последние заявления Москвы о претензиях на ряд областей Украины, которые российская пропаганда записала в вымышленную в Кремле "Новороссию", не являются чем-то новым. Россия изначально одной из ключевых промежуточных целей ставила отрезание нашего государства от моря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!