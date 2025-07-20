Тактика врага остается старой: Зеленский поставил Сырскому конкретную задачу по фронту

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского о ситуации на фронте. Враг придерживается привычной тактики и пытается продвигаться, используя небольшие ДРГ, украинские же воины делают все, чтобы вовремя обнаружить и уничтожить российских диверсантов.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Он также поставил перед Сырским задачу: усиливать дальнобойные удары, чтобы ослабить российскую логистику.

"Доклад Главкома Александра Сырского. Наши силы продолжают уничтожение российских диверсионных групп на Покровском и других направлениях. Тактика врага остается старой: он пытается за счет малых групп захватывать новые позиции. Украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать такую активность оккупанта", – отметил Зеленский.

Еще одной важной темой стала ситуация в приграничных районах Сумской области. Там, по словам президента, украинские воины проявляют необычайное мужество и доблесть.

"Особенно отмечу 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины – 225-й отдельный штурмовой полк и 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду. Спасибо, воины!" – подчеркнул Зеленский.

Также в своем докладе Сырский рассказал о дальнобойных ударах, которые сейчас наносят Силы обороны по целям в глубоком тылу врага, отдельно главком остановился на их эффективности.

"Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны. Также Главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО Украины прорабатывают на днях все запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов. Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о защите наших городов и общин от российских ударных дронов. На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты", – отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский назвал три направления, где Украина хочет достичь результатов до конца 2025 года. Среди них – поставки оружия и развитие его производства, проекты для восстановления и механизмы для привлечения России к ответственности.

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