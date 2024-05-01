Прошли два года и шестьдесят семь дней войны. На фронте все по-прежнему: россияне давят на Часов Яр и на покровском направлении. Да и на севере, по линии от Купянска до Северска все тоже очень напряженно.

Судя по картам ISW российские военные решили обойти Часов Яр с юга, в том месте, где канал от Северского Донца до Донецка уходит в подземный тоннель. А в узком клине прорыва на покровском направлении россияне пока безуспешно пытаются расширить и укрепить свои фланги, чтобы снизить риск того, что ВСУ фланговыми ударами захлопнет российские войска в в кольце окружения.

Вчера и сегодня Путин продолжал обстреливать украинские города. Он уже не стесняясь обстрелял Одессу кассетными боеприпасами, рассчитанными только лишь на уничтожение пехоты и не способными разрушить даже сарай. Причем ударил по жилому рай ону, по зеленой зоне, где в это время гуляли люди. Вчера погибли пять человек и тридцать два были ранены. Сегодня - еще трое погибших и трое раненных.

Переход на обстрел кассетными боеприпасами, которые бесполезны как средство для разрушения капитальных построек (типа заводских цехов) ясно дает понять, что россияне перешли на откровенный террор в отношении мирных жителей Украины.

И кроме того: они терроризируют как раз преимущественно русскоязычные города (Харьков, Одесса и пр.) и при этом лицемерно продолжает сокрушаться по поводу геноцида русских в Украине. Это просто неслыханно!

Такую степень вранья не позволял себе, по-моему, даже Гитлер. Ведь то, что делает Путин равносильно тому, как если бы Гитлер на словах сокрушаясь о горькой судьбе "немецких братьев" в чешских Судетах, начал их бомбить с воздуха, приговаривая, что это он их так освобождает…

Я думаю, Путин уже прекрасно понимает что никакой "освободительной миссии" его гребаная СВО не несет. (Даже если предположить такую дичь, что два года назад в нее вкладывалось именно такое содержание). И поэтому все его бомбардировки уже потеряли какой-то военный смысл и превратились в акцию устрашения, цель которой – вынудить украинцев сесть за стол переговоров и признать "сложившиеся на поле боя реалии".

Насколько верен его расчет – не мне судить. Все зависит от морального настроя украинцев. Но с учетом того, что американская помощь уже фактически пришла в Украину, а мобилизация по новому закону еще даже не началась, то можно сделать вывод, что теперь измотанность войск и отсутствие пополнения является самым узким местом всех украинских планов по переходу в наступление.

В таких условиях бомбардировки мирных городов, наложенные на усталость солдат (которые воюют уже третий год без перерыва), могут и дать столь необходимый Путину настрой народа, почувствовав который, Зеленский сядет таки за стол переговоров и признает, что у него нет и никогда уже не будет сил отвоевать обратно всю оккупированную Путиным территорию.

Только не надо бросать в меня гнилые помидоры. Я всего лишь воспроизвел (в силу своего разумения, естественно), ту логику, которая, на мой взгляд, движет Путиным и почему он теперь взялся обстреливать жилые кварталы мирных украинских городов кассетными боеприпасами.

Впрочем, и здесь Путин не оригинален. Он всего лишь воспроизводит логику Черчилля, который приказал бомбить тот же, например, Дрезден – мирный город, в котором не было никаких военных заводов и который не имел никакого военного значения.

И тогда и сейчас тот, кто бомбит мирные города, хочет сломить дух вражеского солдата. Ведь этот солдат (по замыслу организаторов бомбежек), узнав о том, что его стойкость на фронте не мешает противнику бомбить его родные города у него в тылу и истреблять его семью и друзей, просто бросит оружие и уйдет с фронта видя бессмысленность своего упорства.

Ситуация коренным образом изменится, если Украина обретет, наконец, все необходимые компоненты для укрепления своей ПВО: как различные ЗРК, так и боеприпасы к ним.

И, насколько я могу судить, западные партнеры Украины это понимают и поэтому в первую очередь пытаются насытить всем необходимым украинскую ПВО.

И я думаю, что достаточно скоро такие атаки, как нынешняя на Одессу, перестанут быть такими эффективными, то есть - кровавыми и разрушительными.

Слава Украине!

После полуночи в израильских СМИ прошла информация, что переговорная группа Израиля побывала в Каире, где ей был передан черновик соглашения с поправками, внесенными ХАМАСом.

Сообщается, что израильтяне пробыли в Каире около трех часов. Получив от египетских посредников черновик соглашения с поправками и исправлениями, внесенными ХАМАСом, члены делегации вернулись в Израиль.

Что будет дальше и как будет развиваться переговорный процесс - не могу судить. Это может привести как к дипломатической победе и миру, так и к соскальзыванию в новый виток кровавой бойни.

Для меня же интерес представляют те поправки, которые внес ХАМАС в проект договора. Я по этим поправкам хочу понять насколько они сделаны лишь для того, чтобы посокрушаться насчет "жестоковыйности" израильтян или они являются осмысленным и ответственным шагом к миру. Хотелось бы, конечно, второе… Такие дела…