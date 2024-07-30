'Там армия РФ заперта в капкане': Свитан пояснил, откуда начнется наступление ВСУ

Российская армия на территории временно оккупированного Крыма фактически находится "в капкане". Освобождение Украины должно начаться с южного направления, в том числе с деоккупации Крыма.

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Процесс деоккупации может происходить дистанционно. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По словам эксперта, в Генштабе ВСУ наверняка разработан план освобождения оккупированных территорий, который может предусматривать такую последовательность действий: "разворачивание оборонительных рубежей на восточном и северном фронтах, а также развитие наступательных действий на южном фронте в сторону Крыма".

Свитан заявил, что это "оптимальная стратегия", которая "учитывает расположение фронта, наличие личного состава, сил и средств у каждой из сторон".

Полковник подчеркнул, что Крым имеет для России огромное не только сугубо военное, но и политическое значение, и его потеря может стать катастрофой для кремлевского режима.

"Крым для россиян – это оторванный ломоть. Там российская армия практически заперта в географическом капитане. В Крыме, можно сказать, "смерть кощеева", путинская смерть. После освобождения Крыма Россия начнет разваливаться. Путин точно не усидит на своем кресле", – заявил он.

По мнению эксперта, оптимальным вариантом освобождения полуострова является дистанционный. Для его реализации Силам обороны необходимы "дальние средства поражения, ракетная компонента".

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Как писал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны сделают все возможное для возвращения к границам 1991 года. По его словам, в Генштабе есть реалистичный план деоккупации Крыма, который не подлежит разглашению.

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