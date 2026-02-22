'Там действительно сложно': Трегубов заявил о попытках россиян окружить ВСУ в Волчанске

Российская оккупационная армия фактически уничтожила город Купянск Харьковской области вследствие постоянных обстрелов. Несмотря на это украинские военные находятся на юге города, а россияне пытаются атаковать с флангов и окружить подразделения ВСУ.

Ситуация в Волчанске остается очень сложной. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация на Харьковщине

По словам Трегубов, большая часть Волчанска превратилась в руины, и большая часть руин находится под контролем российской армии. Вопреки тому, что на юге города сохраняется украинское присутствие, враг пытается его ликвидировать.

Также путинская армия с помощью фланговых атак пытается зайти на Волчанские хутора и окружить украинские войска на юге города. Трегубов подчеркнул, что враг стремится охватить украинские войска на юге города, заставить их отойти или попасть в окружение.

"Это противнику не удается, но он очень активно пытается. Там действительно сложно, в разрушенном городе непросто держать оборону", – подчеркнул Трегубов.

В то же время, в Купянске другая ситуация. Там россияне сохраняют небольшое присутствие и просто пытаются выжить. Оккупантов в Купянске осталось несколько десятков, поэтому речь не идет о боеспособной силе.

Напомним, 17 февраля спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что на Волчанском направлении захватчики пытаются продвигаться вперед после уничтожения Волчанска.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты усиливают давление в Купянском районе с целью дальнейшего продвижения в направлении города. Однако все их попытки проникнуть непосредственно в населенный пункт завершаются провалом, поэтому Силы обороны полностью контролируют ситуацию.

