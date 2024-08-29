"Там дорога смерти – уходят и не возвращаются": командование РОВ бросает в штурмы на Курщине и в Украине срочников и даже инвалидов

Армия России оказалась в патовой ситуации после начала проведения Вооруженными силами Украины и других составляющих СОУ оборонной операции в приграничье страны-агрессора. Большие потери российских оккупационных войск восполнять не получается, а "большой" мобилизации Кремль боится. Потому в Курской области решили затыкать дыры срочниками, а в мясные штурмы сейчас бросают в том числе и раненых оккупантов – фактически на убой.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Курская операция "запустила процесс"

По мнению российского аналитика Анатолия Несмияна, ресурсов для решения одновременно двух задач – продвижения на Донбассе и обороны Курской области и других приграничных регионов – у России уже нет.

"Возможны два варианта - останавливать наступление и перебрасывать силы в Курскую область или проводить масштабную мобилизацию всего, что вообще еще осталось. Собственно мобилизацию гражданских, скорее всего, провести не удастся - это вызовет очень серьезные социальные волнения, да и система управления не ясно как способна справиться с этой задачей", – написал Несмиян в своем Telegram-канале.

Он акцентировал внимание на том, что в РФ есть большое количество силовиков (полицейских и др.), однако Кремль не будет их задействовать на Курщине, а также в других приграничных регионах.

"Они нужны именно внутри (России. – Ред.), так как главный враг режима - народ - он никуда не девается. И в случае необходимости его нужно будет кем-то приводить к покорности. Поэтому маневр силовым ресурсом крайне ограничен. "Пехотинцев Путина" из одной северокавказской республики (Чечни. – Ред.) тоже задействовать нельзя, у них своя задача: они являются личным резервом главнокомандующего на случай повторения мятежа Пригожина – вдруг кто из соратников слетит с катушек. Правда, по мятежу Пригожина стало понятно, что особых надежд на "пехотинцев" в таком случае нет, они могут застрять в пробке и не приехать вовремя. Но других все равно нет", – объяснил аналитик.

По его мнению, поэтому все останется как есть и Курскую область силой возвращать уже не будут – режим будет пытаться только не дать захватить еще больше.

Таким образом армия агрессора оказалась в замкнутом круге: большие потери в зоне боевых действий в Украине, а теперь еще и в Курской области РФ привели к жесточайшему дефициту личного состава, а восполнять его практически некем.

По словам офицера ВСУ, который принимает участие в Курской операции, именно поэтому Кремль дал отмашку затыкать дыры срочниками. Однако они ситуацию не изменят.

"Срочники не могут и не хотят воевать. Их к этому не готовили, более того – обещали не отправлять на войну. Некоторые подчиняются приказам и что-то там пытаются, но это бесполезно, а другие (более умные) сдаются в плен – и это их единственный шанс сохранить себе жизнь", – рассказал OBOZ.UA украинский защитник.

Таким образом ситуация становится взрывоопасной для Кремля: решение бросать на смерть уже молодых и неопытных россиян, причем зачастую даже с минимальным БК, может может ударить бумерангом по путинскому режиму.

"Командир полка не дружит с головой"

Тем временем командование российских оккупантов стало бросать в мясные штурмы в зоне боевых действий в Украине и в Курской области РФ раненых и даже инвалидов. Информация об этом стала понемногу просачиваться в сеть.

Например, мобилизованный в армию России получил тяжелую контузию на Херсонском направлении. Его эвакуировали в госпиталь в Таврийске, но первоначальные медицинские документы не выдали. После этого оккупанта перевели в госпиталь в Севастополе и поместили в психиатрическое отделение якобы с нервным расстройством.

"Госпиталь выдал выписной эпикриз о том, что он... перенервничал. Пришел туда, грубо говоря, своими ножками и положили его в психиатрическое отделение", – пожаловалась российским оппозиционным СМИ жена оккупанта Анастасия Вовк.

Мобилизованного полгода держали на психотропных препаратах, что дало побочку. Кроме того, из-за ранения повреждены зрительные нервы и зрение продолжает ухудшаться. Несмотря на это "освободителя" готовятся снова отправить на фронт – обращения в военную прокуратуру и минобороны РФ не дали результата.

Озвучивать происходящее стали не только жены оккупантов, но и они лично. Например, мобилизованный и командир отделения разведки 245-го полка (47-я танковая дивизия Сухопутных войск РФ) Виктор Стеганцев записал обращение, в котором рассказал о переводе штурмовых подразделений с Харьковского направления в Курскую область. По его словам, теперь в "самоубийственные штурмы" отправляют неподготовленных к этому разведчиков.

"То, что сейчас хотят сделать – это просто погубить шесть человек. Там дорога смерти – многие уходят и не возвращаются. Мы не знаем, где они. Мы с парнями не понимаем, как это выполнить, потому что это должны выполнять "Шторма" (спецподразделения преимущественно из подписавших контракт осужденных преступников. – Ред.). Командир полка не дружит с головой", – говорит мобилизованный россиянин.

За возражения Стеганцеву пригрозили переводом в подразделение, которое состоит из заключенных, где он все равно станет штурмовиком.

Еще один яркий пример – российского "добровольца", который не может даже нормально ходить, отправили воевать в Курскую область. Василий подписал контракт в 2023 году и попал на Авдеевское направление. Получил там ранение, но через неделю буквально в бинтах его снова отправили на передовую, где почти сразу оккупант опять был ранен.

Ему должны были поставить протез тазобедренного сустава, но операцию не сделали. С тех пор он может передвигаться только с тростью и очень плохо слышит – в правом ухе нет перепонки из-за контузий.

Родственники оккупанта уже три месяца пытаются добиться для него ВВК, однако неделю назад его подразделение перекинули с оккупированной части Донбасса под Льгов (Курская область РФ). Оттуда "бойцов" группами отправляют на задания. Василию вместо лечения командир выдал промедол со словами: "Укололся – и вперед!".

И это только верхушка айсберга. Несмотря на утверждения российской пропаганды, что "все под контролем" в это уже не верят жители страны-агрессора. Тем временем продолжают разрастаться кладбища в разных уголках РФ – утилизация собственного населения идет по плану.