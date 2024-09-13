'Там немного пунктов': Зеленский раскрыл детали украинского плана победы

Стратегический план победы Украины в войне, который президент Владимир Зеленский намерен представить лидеру США Джо Байдену, будет "откровенным" и "понятным". Кроме того, он не будет включать в себя много пунктов.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в беседе с журналистом Фаридом Закарией во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. Лидер государства отметил, что этот план сделает Украину более сильной.

"Там не много пунктов. И каждый пункт будет зависеть от решения Байдена. Именно поэтому я считаю, что это поможет. Я не могу дать 100-процентную гарантию, что это остановит Путина, но это сделает Украину сильнее. И это подтолкнет Путина думать , как завершить войну", - сказал президент.

Более конкретные детали своего плана Зеленский пока отказался раскрыть.

Однако он добавил, что план победы будет "очень откровенным" с "очень понятными" пакетами помощи.

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Напомним, Зеленский представит свой план победы в войне с Россией сначала американскому лидеру Джо Байдену, а уже потом другим партнерам. Соединенные Штаты являются самым влиятельным партнером Украины в войне с РФ. Поэтому понятно, что любые стратегии Украины зависят от позиции США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что , прежде всего, планирует обсудить план победы Украины с президентом США Джо Байденом. По словам главы государства, этот план предполагает серьезное усиление Украины во многих смыслах, а его реализация должна заставить страну-агрессора РФ закончить войну по дипломатическому пути.

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