Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках танков KF51 Panther: что о них известно

В немецком концерне Rheinmetall заявили, что Украина ведет с ними переговоры о предоставлении самых современных танков Германии – KF51 Panther. Киев также заинтересовали новые боевые машины пехоты Lynx.

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Это подтвердил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt. "Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", – сказал он.

Как известно, Panther KF51 считается танком следующего поколения. Экземпляр такой военной техники был представлен на международной выставке во Франции Eurosatory совсем недавно – 13 июня 2022 года.

В Rheinmetall утверждают, что смогут выполнить поставки через 15-18 месяцев (количество не называется), хотя ранее публично сообщалось о том, что собрано было только несколько прототипов Panther KF51. Машины могут изготовить в Германии или Венгрии.

Украина может быть первой страной, в которую доставят KF51 Panther. Для экспорта необходимо не только согласие Rheinmetall, но и одобрение правительства ФРГ, как это было с танками Leopard.

Экипаж Panther KF51 – это три человека (командир, наводчик в башне и механик-водитель). Внутри есть место и для еще одного бойца – оператора БПЛА или командира подразделения.

Стреляет танк из новой 130-мм гладкоствольной пушки Rh120 (а не стандарта НАТО в 120-мм). Компания создала и новый автомат подзарядки на 20 боеприпасов. Возможно применение баражирующих боеприпасов HERO 120.

Броня нового танка осталась в целом такой же, как у его предшественника Leopard 2A7.

Что касается KF41 Lynx, то это тяжелая БМП с массой около 44 тонн, башней LANCE с 30-мм или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет.

Эта военная техника была впервые продемонстрирована в 2018 году. Экипаж бронемашины – три человека, десант – до девяти бойцов.

Максимальной скоростью KF41 Lynx производитель называет 70 км/ч. Запас хода по трассе – 500 км.

Дно БМП способно выдерживать взрывы, мощность которых составляет в эквиваленте 10 кг тротила.

Эти боевые машины есть на вооружении Венгрии. Первую KF41 Lynx страна получила в 2022 году, всего законтрактовано 218 единиц.

Как писал OBOZREVATEL:

– Проект Oryx подтвердил, что на войне против Украины было уничтожено 1000 российских танков. Это только те машины, ликвидацию которых доказывают опубликованные в сети фото или видео. Реальная цифра намного выше. Еще 544 танка оккупантов были захвачены украинскими воинами, 79 – повреждены, а 65 – брошены солдатами страны-агрессора.

– Согласно сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 9 февраля, армия России потеряла 3255 танков за время полномасштабной войны (+2 за минувшие сутки).

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