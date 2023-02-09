Россия потеряла в войне против Украины тысячу танков, сотни были захвачены ВСУ – Oryx

Oryx – нидерландский разведывательный веб-проект – подтвердил, что на войне против Украины было уничтожено 1000 российских танков. Это только те машины, ликвидацию которых доказывают опубликованные в сети фото или видео. Реальная цифра намного выше. Еще 544 танка оккупантов были захвачены украинскими воинами, 79 – повреждены, а 65 – брошены солдатами страны-агрессора.

Видео дня

Как известно, Oryx собирает визуальные доказательства потерь военной техники в Украине с 24 февраля 2022 года. На своем сайте авторы пишут, что включают в список только ту технику, кадры с которой появлялись в интернете. "Таким образом, количество уничтоженной техники значительно выше, чем указано здесь", – предупреждают на портале.

9 февраля там сообщили, что РФ лишилась по меньшей мере 1688 танков (1000 уничтоженных + 544 захваченных + 79 поврежденных + 56 брошенных).

Издание CNN со ссылкой на военного аналитика Якуба Яновского, одного из авторов Oryx, заявило, что Кремль потерял до половины всего своего действующего танкового парка с начала "спецоперации".

"Россия начала войну, имея около 3000 исправных танков… Так что есть большая вероятность, что Россия потеряла половину пригодных к использованию машин", – сказал Яновский.

Он добавил, что фактические потери, возможно, составляют около 2000 танков. Москва пытается компенсировать их техникой, которая была на хранении или нуждалась в ремонте.

"На бумаге у России все еще есть много танков, но многие из них не хранились должным образом, и их может быть трудно быстро активировать", – считает эксперт Oryx.

По подсчетам этого ресурса, 544 захваченных украинцами российских танка покрывают 459 танков ВСУ, потерю которых в боях подтверждают фото или видео. Кроме того, на пути в Украину западная военная техника с более совершенными технологиями, отметили в CNN.

Издание также указало на то, что танки как Россия, так и Украина считают ключевым элементом для захвата территории на поле боя.

Добавим: согласно статистике, опубликованной Генеральным штабом ВСУ утром 9 февраля, армия России потеряла 3255 танков (+2 за минувшие сутки).

Как писал OBOZREVATEL:

– Для нового масштабного наступления страна-террорист якобы подготовила около 1800 танков, почти 4000 бронемашин и 2700 артиллерийских систем, заявили в Foreign Policy. Кроме того, у оккупантов есть 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к войне.

– Глава минобороны Алексей Резников считает, что РФ может готовить новое наступление на Украину по двум направлениям – на Донбассе и на юге. Это подтверждают и в ГУР МО Украины.

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