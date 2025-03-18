'Танк в канаве, бой дронов и уничтоженная пехота': защитники Украины показали, как уничтожают врага под Торецком. Видео

Защитники Украины продолжают демонстрировать свою отвагу и мастерство по борьбе с врагом под Торецком. Военные 28-й отдельной механизированной бригады еще раз показали, как эффективно уничтожают оккупантов в этом горячем секторе фронта.

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Соответствующие кадры показали Сухопутные войска. "Танк в канаве, бой дронов и уничтоженная пехота! Воины 28 ОМБр уничтожают врага под Торецком", – говорится в сообщении.

Оккупанты не отказываются от своей тактики использования бронированных "сараев" с пехотой. Однако в этот раз их попытка прорваться окончилась неудачей. Один из танков буквально свалился в канаву, а пехота начала хаотично бежать, взывая о помощи.

Кроме того, операторы "Kurt&Company" перебили вражеским дронщикам антенны связи. Некоторые пытались отразиться "мавиком", однако безуспешно.

Напомним, на передовой украинские нацгвардейцы успешно провели спецоперацию и взяли в плен пятерых российских оккупантов. Операцию организовали разведчики бригады "Красная Калина", точно определившие место нахождения противника.

Ранее в Госпогранслужбе показали, как оккупанты изуродовали ударами Покровска. В еще недавно цветущем городе ныне изуродованы здания, обгоревшие стены и воронки от российских снарядов. При этом в Покровске до сих пор остаются гражданские. Украинские пограничники, держащие оборону на направлении, оказывают им всю возможную помощь.

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