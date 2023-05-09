Танки, снаряды и системы ПВО: немецкая компания Rheinmetall готова производить оружие в Украине

Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что его компания хочет производить в Украине танки, системы ПВО и боеприпасы. Он хотел бы в будущем создать такие мощности.

Видео дня

Соответствующее заявление Паппергер сделал во вторник, 9 мая, в Дюссельдорфе. Об этом пишет немецкая газета Bild.

"Крупнейшая в Германии оружейная компания Rheinmetall видит себя на правильном пути к тому, чтобы в будущем производить танки, зенитные системы и боеприпасы в Украине", – сказано в сообщении.

Паппергер отметил, что сейчас он пытается заключить определенные соглашения о сотрудничестве и создании совместных предприятий с украинскими компаниями. Это может произойти в ближайшие недели.

Отмечается, что инвестировать в новые заводы наше государство.

"Таким образом мы даем возможность Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе быть способной защитить себя", – отметил гендиректор концерна Rheinmetall.

Ранее Паппергер заявил, что его компания готова значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и западных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Один из крупнейших немецких производителей оружия, завод Rheinmetall, работает над созданием центра обслуживания военной техники, которая передается Украине в рамках военной помощи от западных государств. Такой центр появится на территории соседней с Украиной Румынии.

– В немецком концерне Rheinmetall заявили, что Украина ведет с ними переговоры о предоставлении самых современных танков Германии – KF51 Panther. Киев также заинтересовали новые боевые машины пехоты Lynx.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!