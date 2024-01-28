Тарнавский: оккупанты продолжают активные наступательные и штурмовые действия

В течение последних двух суток в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" российские войска не наносили авиационных ударов, но интенсивно атаковали населенные пункты ракетами и артиллерией. В то же время захватчики продолжают активные наступательные и штурмовые действия.

Видео дня

Силы обороны отражают атаки и уничтожают вражескую силу, технику и вооружение. О ситуации на Таврийском направлении на 6 утра 28 января рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"В течение последних двух суток, по состоянию на 6.00, вражеских авиаударов не было. Вместо этого враг применяет ракеты и артиллерию. Бьет и по населенным пунктам. В частности, сегодня ночью, российские террористы выпустили 3 ракеты, предположительно "С-300", по Мирнограду Покровского района Донецкой области. Повреждения разной степени получили 14 многоквартирных жилых домов", – отметил он.

Также враг не снижает интенсивность наступлений и штурмов. Трое суток подряд ежедневно в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" совокупно происходит около 50 боевых столкновений.

Накануне, 27 января, оккупационные войска совершили 892 обстрела.

При этом враг несет значительные потери. За вчера на Таврийском направлении ликвидировано 364 оккупантов и 26 единиц военной техники врага, в том числе три танка, восемь ББМ, одну артсистему, 10 автомобилей и три единицы специальной техники.

Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 197 вражеских БПЛА разных типов. В воздух взлетели также три склада боеприпасов оккупантов.

Напомним, всего накануне по всей линии фронта было уничтожено 740 оккупантов. Безвозвратные потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили 382 110 человек. Кроме того, российская армия за минувшие сутки лишилась около 80 единиц техники и вооружений.