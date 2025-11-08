'Те, кто бьет врага там, где тяжелее всего': Сырский поздравил десантников-штурмовиков ВСУ

В субботу, 8 ноября, в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ. Поэтому защитники, которые ежедневно делают невозможное в противостоянии с российскими оккупантами и уничтожают врага, ступившего на украинскую землю, принимают поздравления с профессиональным праздником.

Поздравил их, в частности, главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Он назвал украинских десантников-штурмовиков "воинами света, которые уничтожают тьму" и "бьют врага там, где тяжелее всего".

Главком поздравил воинов ДШВ

В своем поздравлении Сырский отметил: День ДШВ совпадает с важным для православных христиан праздником, когда верующие чтят Архистратига Михаила, который считается покровителем воинов света, тех, кто уничтожает тьму.

"Это символично. Потому что именно такие вы – те, кто бьет врага там, где тяжелее всего, и держит там, где другие не выдерживают. С 2014 года и до сих пор – в каждом бою, на каждом направлении – десантно-штурмовые войска там, где нужны мужество, решимость и сила. Ваш лозунг "Всегда первые!" — вы ежедневно доказываете это в противостоянии с российскими оккупантами", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Сырский также отметил: кроме чествования тех защитников, которые с оружием в руках продолжают защищать украинскую землю, сегодня вспоминают и тех, кто отдал за Украину свои жизни.

"Вечная память героям-десантникам. Вы отомстите за каждого из них", – подчеркнул главком.

Он также назвал украинских десантников "символом воли, силы и чести украинского войска".

"Вы – пример борьбы за свободу и независимость Украины. С праздником, воины! Слава Десантно-штурмовым войскам! Слава Украине!" – обратился к защитникам Сырский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, согласно заявлению воинов 7 корпуса ДШВ, Силы обороны улучшили тактическое положение в Покровске. Там сейчас враг уменьшил активность и ожидает пополнения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!