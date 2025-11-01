Силы обороны улучшили тактическое положение в Покровске: в 7-м корпусе ДШВ раскрыли детали

По состоянию на субботу, 1 ноября, ситуация в Покровске остается сложной и непредсказуемой. Однако благодаря успешным контрдействиям украинских военных, тактическое положение в некоторых районах города удалось улучшить.

Об этом сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск. В частности, бойцы подтвердили успешное десантирование Сил обороны вблизи Покровска.

Что известно

Украинская сторона увеличивает количество штурмовых групп, применяя различные способы перемещения личного состава. Параллельно военные прорабатывают меры по блокированию вражеской логистики и ее дальнейшего перерезания.

"Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске – постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян", – говорится в сообщении.

В течение октября в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ, украинские бойцы отминусовали 1320 оккупантов, еще 646 – ранены.

Также сейчас усиливаются меры по противодействию вражеских дронов-камикадзе, только за последние сутки Силы обороны сбили пять "Шахедов" и одну "Герань".

"Силы обороны провели успешное беспарашютное десантирование в районе Покровска. Это была сложная операция, которая требовала синхронных действий различных звеньев Сил обороны", – указано в сообщении.

В 7 корпусе ДШВ отметили, что из-за реальной угрозы со стороны противника нужно было создать условия для безопасного пролета летательных аппаратов и высадки личного состава. Для выполнения задач в полосе ответственности 7-го корпуса были задействованы подразделения ПВО, РЭБ, РЭР и беспилотные системы.

Напомним, 1 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подтвердил работу бойцов Главного управления разведки МО Украины в Покровске. По его словам, наши бойцы в Покровско-Мирноградской агломерации продолжают сдерживать многотысячную группировку российских захватчиков. Со своей стороны враг не прекращает попыток инфильтрации в жилую застройку и пытается перерезать логистику наших военных.

Как писал OBOZ.UA, вечером 31 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что на Покровском направлении украинские защитники проводят контрнаступление. В частности, он сослался на соответствующие доклады военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!