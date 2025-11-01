'Вытесняем вражеские силы': Сырский подтвердил высадку бойцов ГУР в Покровске

Украинские защитники в Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области продолжают сдерживать многотысячную группировку российских захватчиков. Там враг не прекращает попыток инфильтрации в жилую застройку и пытается перерезать логистику наших военных.

Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. В частности, он подтвердил работу бойцов Главного управления разведки МО Украины в Покровске.

"Снова на фронте. Отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении, где сейчас тяжелее всего. Заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и имеющихся потребностях", – сообщил генерал.

Как сейчас ситуация

Он отметил, что сейчас в Покровско-Мирноградской агломерации окружения или блокирования городов нет. Продолжается комплексная операция по ликвидации и вытеснению сил противника из Покровска.

"Основное бремя – на плечах подразделений Вооруженных сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также по моему распоряжению в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины", – говорится в сообщении.

По словам Сырского, россияне в Покровске "платят самую дорогую цену" за попытки выполнить задание кремлевского диктатора Владимира Путина по оккупации украинского Донбасса.

"Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступе. Покровск – держим. Мирноград – держим", – говорится в сообщении.

Главнокомандующий подчеркнул, что в нынешних сложных условиях особое значение приобретает слаженное взаимодействие между подразделениями и четкая координация действий при выполнении задач. Оборону агломерации планируют усилить дополнительными силами, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БпЛА.

"Спасибо украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые уничтожают врага и держат строй. Работаем вместе для общей цели", – резюмировал он.

Сводка Генштаба

По информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 1 ноября, на Покровском направлении противник 29 раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красний Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Николаевка, Казацкое, Лысовка, Сухой Яр, Звирово, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное, а также в направлении Покровска и Гришино.

Бои продолжаются в семи районах, украинские силы активно проводят контрдиверсионные мероприятия вблизи Покровска. Данные о потерях противника уточняются.

На Константиновском направлении российские войска предприняли попытки прорыва в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русина Яра, Софиевки, а также в направлениях Константиновки и Берестка. Украинские подразделения отбили десять атак, еще одно столкновение продолжается.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 12 атак в районах Зеленого Гая, Сичневого, Тернового, Вербового, Алексеевки, Павловки, Рыбного и в направлении Даниловки. Еще два боевых столкновения продолжаются.

Напомним, ранее вражеские пропагандистские ресурсы распространили фейк о том, что десант ГУР МО Украины якобы был уничтожен в Покровске. По словам информированного источника, по состоянию на 1 ноября стабилизационные действия под руководством главы ГУР Кирилла Буданова в определенном районе Покровска продолжаются.

Как писал OBOZ.UA, вечером 31 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на Покровском направлении украинские защитники сейчас проводят контрнаступление. В частности, он сослался на соответствующие доклады.

