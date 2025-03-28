Техника врага превращается в свалку: контрразведка СБУ рассказала об успехах на передовой. Видео

Военная контрразведка Службы безопасности Украины продолжает уничтожать врага. За последние несколько месяцев контрразведчики СБУ продемонстрировали высокую эффективность в борьбе против российских оккупантов.

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Только вражеской бронированной техники было уничтожено более 90 единиц, сообщила пресс-служба СБУ. Также в списке демилитаризованного контрразведчиками российского вооружения – дроны, РЭБы, спецтехника, радиолокационные станции и многое другое.

С помощью ударных дронов и других огневых средств воины Департамента военной контрразведки успешно поразили и уничтожили значительное количество вражеского оружия и самих оккупантов.

В частности, контрразведчики СБУ превратили в лом 95 единиц бронированной техники и артиллерии российских войск, что свидетельствует о высоком профессионализме украинских защитников.

Военная контрразведка Службы безопасности активно использует современные технологии для борьбы с врагом, благодаря чему уничтожила 65 российских разведывательных и ударных беспилотников, существенно ограничив способность кафиров проводить разведку и осуществлять воздушные атаки.

Кроме того, контрразведчики уничтожили 4 комплекса радиоэлектронной борьбы, 48 единиц автомобильной и специальной техники, а также 11 складов с боеприпасами и военным снаряжением.

Наряду с уничтожением военной техники врага контрразведчики СБУ успешно ликвидируют и самих оккупантов.

Да, за это время они обнаружили и "отминусировали" ключевые позиции российских войск.

В частности, было уничтожено 225 враждебных позиций и мест скопления российских пехотинцев. А также ликвидировано 5 расчетов пилотов ударных БПЛА и 4 пункта управления.

Военная контрразведка СБУ активно работает над уничтожением средств связи и видеонаблюдения оккупантов. В частности, было уничтожено 18 таких средств, а также 9 FPV-антенн.

Как сообщал OBOZ.UA, во время полномасштабного российского вторжения Служба безопасности стала важной частью Сил обороны Украины и реализовала значительное количество впечатляющих операций. Спецназовцы уничтожают врага на поле боя и наносят удары по военному потенциалу России в глубоком тылу государства-агрессорки, а также разоблачают предателей и российских агентов в украинском тылу.

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