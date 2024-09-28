'Технику и жизнь сохранили': военные ВСУ погасили на ходу танк, в который попал российский FPV-дрон. Видео

Экипаж украинского танка из состава 214-го отдельного спецбатальйона OPFOR потушили свою машину на полном ходу. Танк загорелся после прилета российского FPV-дрона.

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Окупанты целились прежде всего в командира танка, однако именно он с помощью трех огнетушителей спас и машину, и жизни побратимов. Как это было, рассказал "Крым. Реалии" один из участников событий, военнослужащий по имени Артем.

Эта потрясающая история произошла с украинскими воинами на юге Донецкой области: на танке они ехали на помощь побратимам, отбивавшим российский штурм.

"В "бочину" прилетела FPV, или что там было такое. Горел танк. Мы на ходу потушили, не бросили, не убежали. Мой командир три огнетушителя на ходу использовал. В бак как влетело… Хотели где-то в сторону командира, чтобы тот в стратосферу залетел", – рассказывает Артем.

Сейчас военный вспоминает о произошедшем с улыбкой. Хотя и признается: тогда экипажу подбитого танка было вовсе не до смеха.

"Технику сохранили, жизни сохранили, приехали... Тряслось все. Страшно, конечно. Но кому-то же нужно делать?" – говорит он.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинок служит в рядах ВСУ. По данным Минобороны, в настоящее время в Вооруженных силах Украины находятся 68 тысяч женщин, из них более 48 тысяч – это военнослужащие. Непосредственно в зоне боевых действий задачи выполняют около 5 тысяч защитниц.