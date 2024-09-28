Женщины воюют вместе с мужчинами: сколько украинок служит в рядах ВСУ

В настоящее время в Вооруженных силах Украины находятся 68 тысяч женщин, из них более 48 тысяч – это военнослужащие. Непосредственно в зоне боевых действий задачи выполняют около 5 тысяч защитниц.

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Об этом сообщила государственный секретарь Министерства обороны Украины Людмила Дараган на международном семинаре по вопросам гендерного равенства, который состоялся в рамках ежегодного Ришелье-форума публичной службы в Киеве. Она отметила, что женщины сейчас и держат тыл, работая на трудных должностях, и воюют в рядах ВСУ.

"Сегодня женщины везде. Они доказывают, что оценивать людей нужно по их возможностям, эффективности и разуму, а не по полу", – сказала представительница МО. Она подчеркнула, что женщины играют равную с мужчинами роль в укреплении украинской обороноспособности.

Также Дараган, опираясь на собственный опыт, обратила внимание на изменения в гендерной политике Минобороны, которые удалось внедрить за последние годы. По ее словам, в 2018 году женщины получили возможность проходить службу на боевых специальностях, однако эта возможность долгое время оставалась нереализованной.

"Самого закона оказалось недостаточно. Существовал еще и приказ с грифом ДСК, регламентировавший офицерские должности для женщин и мужчин по отдельности. В 2022 году, после изменения этого приказа, удалось преодолеть эти преграды", – сказала Дараган.

Кроме того, за прошедшие с тех пор годы удалось улучшить уровень вещевого обеспечения военнослужащих. Так, в 2023 году появилась пожилая женская военная форма – до этого была доступна только парадная.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что страны-члены НАТО предоставят финансирование для поддержки женщин в ВСУ. В частности, их обеспечит более 10 тыс. единиц униформы, обуви и другого необходимого снаряжения.

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