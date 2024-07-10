'Делаем шаг': страны НАТО выделят более $7 млн в поддержку женщин в ВСУ

Страны-члены НАТО предоставят финансирование для поддержки женщин в ВСУ. В частности, их обеспечат более 10 тысячами единиц униформы, обуви и другого необходимого снаряжения.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины по результатам круглого стола НАТО "Женщины, мир, безопасность", организованного госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры с НАТО по дополнительному финансированию продолжались с 2023 года.

"Сегодня мы делаем шаг, чтобы обеспечить украинским военнослужащим необходимым снаряжением. Страны-члены НАТО выделят более семи миллионов долларов для этой цели", – заявил Блинкен.

Отмечается, что в марте 2024 года заместитель министра обороны Наталья Калмыкова провела встречу со специальной представительницей НАТО Ирэн Фелин и главой представительства НАТО в Украине Карен МакТир. В ходе встречи стороны договорились о консультациях и взаимопомощи по внедрению принципов гендерного равенства в Силах безопасности и обороны Украины.

Ранее сообщалось, что количество женщин в Вооруженных Силах Украины постоянно увеличивается. Несмотря на то, что мобилизация для них добровольна. В Вооруженных силах Украины в настоящее время находится более 67 000 женщин. Из которых 19 000 – это гражданские работники ВСУ, а все остальные – это военнослужащие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны призвали невоеннообязанных граждан, в том числе женщин, не загружать мобильное приложение "Резерв+". Это приводит к излишней нагрузке на систему и как следствие – сбоям. Количество запросов на авторизацию пока рекордное.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, массовой мобилизации женщин сейчас не будет. Но есть категории, где женщин действительно могут мобилизовать, но опять же это будет только добровольно.

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