'Технику враг бережет, в отличие от людей': в ОТУ 'Харьков' рассказали о ситуации на фронте

Российские военные накапливают бронетехнику на фронте, но пока не используют ее. Вместо того, они совершают атаки с помощью пехоты.

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Бойцам Вооруженных сил Украины удается уничтожать много техники окупантов, поэтому враг ремонтирует старые бронемашины. Об этом в эфире телевидения рассказал спикер ОТУ "Харьков" Евгений Романов.

"Украинские Силы обороны истребили огромное количество вражеских боевых бронированных машин, и у него (врага – ред.) есть дефицит техники, хотя он пытается ремонтировать старые образцы. Но этот процесс идет медленнее, чем они горят на украинской земле", – отметил Романов.

Спикер подчеркнул, что российские войска сейчас пытаются восполнять свои потери и перебрасываютновых людей, накапливают боеприпасы и концентрируют технику в определенных районах. Россияне не используют эту технику, однако используют атаки пехотой. "Враг бережет технику, в отличие от людей",– добавил Романов.

Спикер ОТУ "Харьков" сообщил, что за минувшие сутки противник пять раз без успеха штурмовал позиции Сил обороны в районе Волчанска. Он также отметил, что россияне продолжают использовать управляемые авиационные бомбы для ударов по украинским позициям. Кроме того, по его словам, этой ночью российские войска нанесли удар пятью снарядами из огнеметной системы ТОС-1 "Сонцепек".

Как сообщал OBOZ.UA, эксзамначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко оценил, пойдут ли оккупанты в наступление на Харьков и есть ли угроза Сумщине и Черниговщине. Действия оккупационных войск РФ на Харьковском направлении, где они перемещают дивизии и производят кадровые изменения, действительно могут свидетельствовать о подготовке к новой атаке. Также у врага амбициозные планы по повторному наступлению на Сумщину.

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