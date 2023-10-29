'Тела наших валяются по полгода': оккупант рассказал о реальной ситуации и лжи на росТВ. Перехват

Среди российских оккупантов распространяются упаднические настроения. Многие из них уже далеко не так уверены, что сможет вернуться домой живым, так как армия страны-агрессора РФ несет большие потери.

Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). По его словам, вероятность того, что он выживет на войне в Украине, всего 20%.

Однако, несмотря на это, оккупант собирается ехать в Луганск, чтобы зимой "учиться там на штурмовика", чтобы участвовать в наступлениях российских войск. У таких военных, по его словам, хотя бы есть шанс получить отпуск.

Остальные же захватчики находятся в непрерывных боях и страдают от постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Россиянин пожаловался на большое количество погибших и раненых среди своих сослуживцев. Далеко не всем им посчастливилось быть эвакуированными с поля боя.

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"Все, что по телеку показывают, все – пиз**ж, нах*й, вообще. Здесь тела по полгода не убирают, кости остаются, они их в мешок скидывают, гробы все забиты. Тела по полгода валяются наших", – рассказал военный РФ о реальной ситуации на фронте.

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Как сообщал OBOZ.UA, в оккупационных российских войсках пожаловались, что у них заканчиваются люди для того, чтобы пытаться штурмовать позиции Сил обороны Украины на фронте. У врага – значительные потери в живой силе в результате вторжения в Украину.

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