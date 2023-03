Темп российских операций в Украине снизился, у оккупантов есть две большие проблемы – ISW

Общий темп операций российских войск в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями. Оккупанты прибегают к нескольким десяткам атак, тогда как ранее осуществляли их около сотни ежедневно.

Видео дня

Причинами являются большие потери ВС РФ в личном составе и военной технике. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 15 марта.

В тот день спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что российские наступательные действия значительно сократились за последнюю неделю. По его словам, ежедневные наземные атаки врага сократились с 90-100 до 20-29 в день.

Полковник отметил, что оккупанты несколько утратили наступательный потенциал из-за значительных потерь в живой силе и технике.

"Заявления Дмитрашковского согласуются с общим замечанием ISW относительно темпов российских операций вдоль всей линии фронта в Украине. Российская наступательная операция в Луганской области, вероятно, близится к кульминации, если она еще не достигла ее, хотя Россия направила на линию Сватово – Кременная большую часть подразделений как минимум трех дивизий", – говорят в Институте изучения войны.

Аналитики добавили, что за последнюю неделю российская армия добилась лишь минимальных тактических успехов на всей линии фронта в Луганской области. При этом Силам обороны Украины недавно удалось провести контратаки и отвоевать территорию в регионе.

В ISW не смогли подтвердить участие 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ РФ) в наступлении на Луганщине, поскольку в январе туда были переброшены некие неуказанные элементы оккупационный войск. По словам экспертов, речь идет о единственном крупном соединении агрессора, которое еще не задействовано.

"Неясно, была ли 2-я мотострелковая дивизия уже развернута и не замечена, или же она ожидает развертывания либо в Луганской области, либо в других районах фронта. Однако ввод в действие двух-трех полков, входящих в состав 2-й дивизии, вряд ли значительно отсрочит или повернет вспять кульминацию российского наступления в Луганской области. Особенно, если учесть, что по крайней мере пять российских полков определенно были полностью задействованы в этом районе, возможно, вместе с некоторыми другими, но оккупанты до сих пор не смогли добиться существенных успехов", – отметили в ISW.

Кроме того, говорится в сводке, наступление наемников частной военной компании "Вагнер" на Бахмут, похоже, тоже приближается к кульминации.

По мнению экспертов, недавние успехи "вагнеровцев" к северу от Бахмута свидетельствуют о том, что потери живой силы, артиллерии и техники в боях за город, вероятно, ограничат способность ЧВК завершить плотное его окружение или получить значительную территорию в боях за городские районы.

Также аналитики предполагают, что захват небольших населенных пунктов к северу от Бахмута и к востоку от трассы вряд ли усилит способность группы "Вагнера" захватить сам город-крепость или достичь других важных с оперативной точки зрения успехов.

"Вполне вероятно, что наступление "Вагнера" на Бахмут все больше приближается к кульминации. Российским войскам придется задействовать значительные резервы, чтобы предотвратить эту кульминацию. Возможно, им удастся это сделать, поскольку ISW заметил части российских воздушно-десантных полков в Бахмуте и вокруг него, которые, похоже, не слишком задействованы в боевых действиях на данный момент. Россияне также могут задействовать элементы других регулярных подразделений, включая, возможно, 2-ю мотострелковую дивизию, или подразделения, переброшенные из других частей зоны боевых действий", – считают в Институте.

Эксперты указали, что одного наступления "вагнеровцев" будет недостаточно для захвата Бахмута. Российские войска не проводят активных или успешных наступательных операций на других участках в зоне боевых действий. А поскольку темп операций врага на критически важных участках фронта замедляется, подчеркивают в ISW, Вооруженные силы Украины, вероятно, имеют больше возможностей вернуть себе инициативу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском инфопространстве растет обеспокоенность по поводу возможного контрнаступления Украины, поскольку оккупанты застряли в Бахмуте. Военные блогеры и эксперты РФ предполагают, что украинские силы отдадут приоритет наступлению на юге на Бердянск – Мелитополь в Запорожской области или Мариуполь – Волновахе в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!