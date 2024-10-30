Темпы наступления русских войск в Украине выросли, но соответствуют позиционной войне: в ISW оценили ситуацию. Карта

В последние недели российские войска увеличили скорость продвижения в Украине. Однако их темпы остаются медленными, они в 90 раз ниже скорости, с которой РФ продвигалась в начале полномасштабного вторжения, и соответствуют позиционной войне, а не быстрым механизированным маневрам.

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И это подчеркивает "застойность" российского продвижения спустя два с половиной года полномасштабной войны. К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Там констатировали, что "последние западные отчеты, связывающие скорость продвижения России в сентябре 2024 года с продвижением России в начале войны, вводят в заблуждение".

Так, по оценкам ISW, в марте 2022 года армия Путина в Украине в среднем продвигалась на 1265 кв. км в день. И эта скорость примерно в 90 раз превышает среднюю скорость, с которой россияне продвигались в сентябре 2024: около 14 кв км в день.

"Быстрое продвижение России вглубь территории Украины, в частности, временный захват значительной части Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей характеризовало первый месяц российского полномасштабного вторжения, тогда как последние российские наступления характеризовались небольшими, локализованными, тактическими наступлениями", – отметили в ISW.

Аналитики признают, что на востоке Украины в последнее время у российских войск есть определенные успехи. Однако сравнение этих успехов с тем, чего российская армия смогла добиться в начале полномасштабного вторжения, демонстрирует незначительность последних достижений.

В ISW в качестве примера привели Угледар, который по состоянию на 1 октября этого года россиянам удалось захватить. После оккупации города они продолжили продвижение к северу и северо-западу от него. Имеют захватчики и тактические успехи в Селидово и вблизи этого населенного пункта, расположенного к юго-востоку от Покровска.

"Эти соответствующие продвижения тактически значимы, но не свидетельствуют об общем увеличении темпов российского продвижения по всей линии фронта, значительная часть которого остается относительно неподвижной, а также они не находятся в пределах двух порядков величины скорости российского продвижения на первом этапе войны", – добавили в ISW.

Там также предположили, что текущая скорость продвижения россиян может быть связана с приказом от российского командования о значительном увеличении темпов механизированных атак по всей линии фронта, чтобы захватить как можно больше до того, как осенние ливни и грязь значительно усложнят продвижение.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия перебросила солдат КНДР в Курщину. Их перевозят по трассе E38 Курск – Воронеж на автомобилях с гражданскими номерными знаками. Аналитики констатировали, что участие северокорейских войск в боевых действиях на Курщине или в прифронтовых районах в Украине сделает Северную Корею активной участницей боевых действий и воюющей стороной во вторжении России в Украину.

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