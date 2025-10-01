Темпы продвижения войск Путина в сентябре упали почти вдвое: в DeepState оценили ситуацию и назвали цифры

В течение сентября темпы продвижения российских оккупационных войск снизились почти вдвое по сравнению с августом. Противнику удалось захватить 259 кв. км, что является наименьшим показателем с мая 2025 года.

Такие данные обнародовал аналитический проект DeepState. Больше всего потерянных территорий было на Новопавловском направлении.

Что известно

"Враг в прошлом месяце оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. За целый месяц ка*ап сумел занять 0,04% от всей площади страны, и теперь общий показатель составляет 19,04%", – говорится в сообщении.

По оценкам аналитиков, самая сложная ситуация наблюдается на Новопавловском направлении, где темпы продвижения врага значительно превышают количество штурмовых атак, а последние кадровые перестановки "не внушают большой надежды на улучшение".

На Покровском отрезке оборона остается чрезвычайно действенной, ведь каждый 10-й кв. км оккупации приходится на данный участок, причем треть всех штурмов сосредоточена на Покровске и его окрестностях.

"Зато цена каждого метра здесь значительно выше, а также враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе – разные уровни сложности. Кроме того, глубины территории практически уже нет", – указано в сообщении.

Напомним, по информации аналитиков Института изучения войны, военное командование РФ впервые открыто признало, что страна-агрессор стремится захватить Купянск и останавливаться на нем не собирается. Этот город нужен противнику как плацдарм для дальнейшего продвижения как на Донетчине, так и на Харьковщине.

Как писал OBOZ.UA, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин ранее рассказывал, что оккупанты активно концентрируют штурмовые группы вблизи н.п. Дачи на левобережье Херсонщины. Целью врага является установление контроля над стратегически важными позициями возле Антоновских мостов.

