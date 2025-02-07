"Тень самого себя": в сети показали, как украинский защитник изменился за время плена. Фото
В сети показали фотографии освобожденного из российского плена старшего сержанта Александра Кириенко. Он вернулся в Украину во время обмена военнопленными 5 февраля 2025 года.
Фото до и после плена опубликовал Telegram-канал "Мы – Украина". Оно показывает истощение и физические последствия пережитого.
"Тень самого себя..." – говорится в сообщении.
В Полтавском областном ТЦК и СП сообщили "Суспільне Полтава", что Кириенко – уроженец города Глобино, Полтавская область.
Старший сержант провел в плену почти два года – он попал в руки оккупантов еще 12 апреля 2022 года, во время огневого столкновения.
Вместе с ним домой вернулись еще шесть полтавских военных, некоторые из которых также провели в плену более двух лет.
Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля между Украиной и Россией состоялся 61-й обмен военнопленными. Домой вернулись 150 защитников, в том числе военные ВСУ, нацгвардейцы, теробороновцы, пограничники и представитель Нацполиции.
Пограничники показали, как в Украине встречали украинских защитников после долгих лет в плену. После всех пережитых испытаний глаза воинов продолжают излучать силу и свободу.
Кроме этого, сеть растрогали кадры первого звонка родителям солдата Максима Сербула, который с осени 2022 года находился в плену, а также другого защитника, который смог наконец связаться со своими родными и сообщить о том, что жив.
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