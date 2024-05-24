"Тенденция, которая развивается": в Генштабе сказали, как изменилось количество FPV-дронов на фронте за год

Количество FPV-дронов у защитников Украины на фронте за последний год выросло почти в четыре раза. А количество средств БПЛА самолетного типа – почти втрое.

Об этом сообщил полковник Иван Павленко, руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генерального штаба ВСУ. 24 мая он выступил на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

Военный сказал, что активное применение беспилотников будет продолжаться, "это – развивающаяся тенденция". "Поэтому, в частности, умение людей, наших специалистов правильно применять наши средства, координировать их деятельность и т.п. очень важны", – отметил он.

Беспилотные и роботизированные системы меняют саму парадигму войны. Развиваются также системы радиоэлектронной и киберборьбы, которые могут эффективно противодействовать этим средствам.

В Украине уже созданы системы ситуационной осведомленности. Кроме прочего, они позволяют понимать, где находятся свои и вражеские средства, выявлять российские дроны.

Павленко заверил, что руководство Вооруженных сил Украины уделяет большое внимание развитию радиоэлектронной борьбы, растет количество соответствующих подразделений.

"Введен дополнительный курс подготовки по радиоэлектронной и киберборьбе для неспециалистов, чтобы наши военнослужащие имели как минимум базовые знания по электромагнитному спектру, электронным средствам, как это все функционирует, а также – понимали базовые вопросы кибергигиены и киберзащиты. То есть чтобы они понимали угрозы, которые несут в себе все современные электронные средства", – объяснил полковник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде Украины 22 мая проголосовали за создание временной следственной комиссии касательно обустройства фортификаций и закупки дронов.

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