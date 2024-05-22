Рада создала ВСК по обустройству фортификаций и закупке дронов: все подробности

В Верховной Раде Украины 22 мая проголосовали за создание временной следственной комиссии касательно обустройства фортификаций и закупки дронов. "За" проголосовали 277 парламентариев.

Не голосовал 51 народный депутат и еще один удержался. Голосов против не было. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член Верховной Рады Ярослав Железняк

В состав ВСК вошли восемь "Слуг народа" и по одному представителю от всех фракций и групп ВР Украины. Председателем назначен нардеп Николай Задорожный (СН).

В полномочия ВСК входят изучение обстоятельств и подготовки вопросов:

– потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку дронов;

– анализа практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс беспилотников воинским частям и подразделениям Сил обороны;

– обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии столкновения, целевого использования средств, выделенных на их обустройство.

Как писал OBOZ.UA, в Харьковской области во время строительства защитных сооружений около границы из-за российских обстрелов погибли четыре человека. Еще 15, которые принимали участие в возведении фортификаций, получили ранения. Также была утрачена техника более чем на 30 миллионов гривен.

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов заявил, что в зоне ответственности ОВА было строительство фортификаций только на третьей линии обороны.

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