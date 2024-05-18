Строительство фортификаций на Харьковщине: Синегубов рассказал, кто за что отвечает. Видео

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в зоне ответственности ОВА было строительство фортификаций только на третьей линии обороны. На разных участках третья линия начинается по-разному – от 10 до 30 км от линии границы или от линии столкновения.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу, 17 мая. По его словам, все проекты, которые должны строиться на третьей линии обороны, разрабатывались Министерством обороны. Речь идет о бетонных укрытиях, настиле над бетонными укрытиями, ходах сообщения, обустройстве ходов сообщений.

В то же время, военные инженеры определяли места, где они будут расположены.

"Никаким образом военная администрация, ее представители, департамент за это не отвечают. После того как к нам поступают карты-схемы, условно говоря, для нас это техническая задача, где и что должно быть построено, а главное – в какие сроки, вот отсюда уже начинается наша ответственность", – сказал Синегубов.

По его словам, возведение фортификационных сооружений происходило на трех направлениях: Сумское – север Харьковщины, Волчанское – северо-восточное направление и Купянско-Лиманское – восточное направление.

"Было определено четкое количество фортификационных сооружений, это взводно-опорные пункты и линии взрывных заграждений. Не буду говорить из чего они состоят, однако точно не из заминирования – все это относится к первой и второй линии обороны, за пределами ответственности военной администрации", – рассказал глава ОВА.

Синегубов признал, что есть участки, на которых работы по возведению укреплений были остановлены из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Эти объекты планировали передать военным, однако сейчас это тоже невозможно из-за атак оккупантов.

Он также прокомментировал появившиеся в сети фото с неиспользованными "зубами дракона" на окраине села Липцы.

"На фото, распространяемых в сетях, изображены остатки материалов, которые по просьбе одной из бригад вывез подрядчик для последующей установки. Важно: эти остатки – это 0,4% от общей проделанной работы по ограждениям такого типа. То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров", – добавил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Синегубов рассказал, что в Харьковской области во время строительства защитных сооружений у границы из-за обстрелов со стороны российских оккупантов погибли четыре человека. Еще 15 человек, участвовавших в возведении фортификаций, получили ранения.

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