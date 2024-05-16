Во время возведения фортификаций на Харьковщине погибли 4 человека и потеряны техники на более чем 30 млн грн – ОВА

В Харьковской области во время строительства защитных сооружений около границы из-за обстрелов со стороны российских оккупантов погибли четыре человека. Еще 15 человек, которые принимали участие в возведении фортификаций, получили ранения.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире УП в четверг, 16 мая. Также была утрачена техника из-за постоянных обстрелов армией России.

Он уточнил, что из-за атак россиян украинские гражданские предприятия при строительстве фортификационных сооружений на Харьковщине потеряли техники более чем на 30 миллионов гривен.

Глава Харьковской ОВА добавил, что речь идет о возведении укреплений на третьей линии обороны. Именно за ее строительство отвечала ОВА.

13 мая Синегубов заявил, что по его поручению должно состояться заседание, где все участники строительства фортификационных сооружений в области отчитаются о выполненных работах.

Напомним, что ранее глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сказал, что фортификационные сооружения вокруг Волчанска на границе с Россией были, но из-за российских обстрелов возводить их было непросто. Основная проблема – близость города к границе.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также рассказал, что оборонительные рубежи прямо на границе с РФ строить невозможно. По его словам, в области построено несколько линий обороны, там, где это было возможно.

"Непосредственно на полосе границы с врагом строить невозможно было, потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом – его дронами и артиллерией. Соответственно, линии обороны выстроены на Харьковщине, они есть, подробнее скоро расскажут о них. Это несколько надежных линий обороны", – заверил Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что возведение обороны по самым горячим направлениям в Украине близится к завершению. На некоторых участках строительство фортификационных сооружений уже выполнено на 92–98%.

– В марте строительную компанию в Харьковской области разоблачили в попытке растратить более 20 млн грн бюджетных средств. Фирма вывела на счет ФЛП (физлица-предпринимателя) деньги, предназначенные для строительства фортификационных сооружений на территории Харьковщины.

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