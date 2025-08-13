Теперь это аварийная конструкция: Малюк рассказал подробности ударов СБУ по Керченскому мосту

Крымский мост после трех удачных атак украинских сил превратился в аварийную конструкцию и работает в ограниченном режиме. Удары по этому объекту стали своеобразной "визитной карточкой" украинской спецслужбы.

Об этом в интервью телеканалу "Мы-Украина" рассказал глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк. По его словам, три успешных поражения Крымскому мосту значительно нарушили военную логистику рашистов.

Удары по Крымскому мосту

Глава СБУ отметил, что первая операция по мосту была осуществлена с суши, вторая — через водную поверхность, а в 2025 году СБУ подошла к задаче из-под воды.

"На самом деле у нас сотни реализаций и каждая из них достойна уважения и внимания. Но если нужна какая-то яркая визитная карточка, то это Крымский мост. Первый раз мы заходили с суши, второй раз – заходили по водному зеркалу. И в 2025 году мы зашли под водой. Были нанесены серьезные повреждения соответствующим опорам, так называемым "быкам". И, по сути, мост сегодня функционирует в ограниченном режиме – по нему движутся грузовики весом не более 5 тонн. Никакой военной логистики враг там не перемещает. Поэтому это такая аварийная конструкция", – сказал он.

Во время последнего подводного удара было осуществлено две атаки, каждая из которых имела мощность 1,1 тонны в тротиловом эквиваленте.

Малюк отметил, что СБУ продолжает реализовывать задачи Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского по прекращению российского доминирования в Черном море. В частности, активно развивается направление морских дронов, которые теперь превратились в многоцелевые платформы с вооружением и возможностью выполнять широкий спектр задач — от минирования до воздушных боев.

"Это уже не просто режим камикадзе. Это многоцелевые платформы. Это "авианосцы": они несут на себе FPV, пулеметное вооружение. Они полноценно вступают в бой с вражеской авиацией, минируют и могут делать еще много всего другого", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о личной безопасности, глава СБУ признал, что после атак на Крымский мост и проведения спецоперации "Паутина" стал одной из приоритетных целей для врага. Однако он продолжает работу, меняет места пребывания и сохраняет оптимизм.

"Они вообще над этим постоянно работают. Это их приоритет. Мы это понимаем. Поэтому с позиции безопасности я не могу рассказывать всех деталей, но у меня много запасных командных пунктов. Разумеется, я постоянно меняю места своего проживания. Они не могут дотянуться диверсионно. Поэтому сейчас они ракетно-шахетным способом работают. Впрочем, я вообще от этого не переживаю, меня только это мотивирует. Я же перед вами, сижу, живой, здоровый, улыбаюсь, все нормально", –подытожил Василий Малюк.

Что предшествовало

Служба безопасности Украины утром 3 июня провела уникальную спецоперацию и в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту. Операция по установке взрывчатки под водой возле этого незаконного сооружения длилась несколько месяцев.

Агенты СБУ заминировали опоры моста. Активировали взрывное устройство ночью в 4:44 часов, никаких жертв среди гражданского населения не было.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня СБУ провели третью атаку по Крымскому мосту. На этот раз была атакована ключевая, конструктивно сложная часть моста непосредственно возле канала, поэтому это также касается судоходства. По словам представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, поражение такой ключевой части моста может повлечь достаточно серьезные последствия.

