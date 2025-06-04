Была атакована конструктивно сложная часть сооружения: Плетенчук объяснил замысел третьего поражения Крымского моста

Служба безопасности Украины сегодня, 3 июня, нанесла удар по Крымскому мосту, что стало третьей атакой по сооружению. На этот раз была атакована ключевая, конструктивно сложная часть моста, и сейчас он находится в аварийном состоянии.

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Об этом сказал спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ. Он отметил, что российские оккупанты используют Крымский мост в первую очередь для логистики.

Ранее сооружение уже имело повреждения вследствие подобной операции, проведенной совместной с Военно-морскими силами.

"И его пропускная способность была снижена. Это ощутимо было. И для гарнизона, который, соответственно, не мог перебрасывать, например, тяжелую технику эшелонами, потому что железнодорожное сообщение является основным логистическим инструментом российской армии. Перед этим была уничтожена морская логистика", - отметил Плетенчук.

Он отметил, что Крымский мост сочетает в себе физический классический компонент войны и не менее важный идеологический.

"И не менее важной является, конечно же, идеологическая часть. Соответственно, для россиян этот удар, тем более удар, который произошел за предыдущим, не менее болезненным, является, конечно, тем, что может разогнуть несколько скреп. А так называемый Крымский мост является одной из таких имперских скреп", - сказал Плетенчук.

По словам спикера, россияне и раньше понимали, что есть вероятность потери Керченского моста, поэтому оккупанты развивают сухопутную логистику, пытаясь связать российский Ростов-на-Дону с украинским Крымом через оккупированные территории на юге Украины.

"Они развивают дорожную инфраструктуру, железнодорожную инфраструктуру. У нее есть плюс - ее легче восстанавливать. Но ее большой минус в том, что она расположена гораздо ближе к линии боевого соприкосновения. Соответственно, россияне понимают, что отрезанный мост – это проблема", – пояснил спикер ВМС.

Плетенчук отметил, что атаке СБУ сегодня подверглась конструктивно сложная часть, которая находится непосредственно возле канала.

"И это является ключевым моментом, потому что это в то же самое время и вопрос, который касается судоходства. Напоминаю, что эта часть моря, непосредственно Керченский канал, является нашей зоной ответственности. И официально Украина запретила проход судов уже достаточно давно. То есть прибрежные предупреждения были выписаны Украиной еще даже не в 2024-м, а в 2023 году. То есть официально это судоходство закрыто. Но при всем при этом многие нарушают. И суда, в том числе под иностранными флагами, проходят через Крымский канал. Что касается самого моста, это та часть, которая является одной из ключевых. И если поразить именно ее, последствия могут быть достаточно серьезные", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины 3 июня провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост. Операция по установке взрывчатки под водой возле этого сооружения длилась несколько месяцев. Сейчас мост, по данным СБУ, находится в аварийном состоянии.

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