Теробороновцы из Луганской бригады сбили беспилотник РФ. Фото
Военные ТрО Луганской области сбили вражеский беспилотник. Дрон был уничтожен во время несения боевого дежурства бойцами Луганской отдельной бригады территориальной обороны.
Об этом сообщили на Facebook-странице Луганской отдельной бригады территориальной обороны. Дроны противника являются опасным разведывательным оружием, которое необходимо уничтожать при первой возможности.
В источнике сказано, что во время несения боевого дежурства бойцами Луганской отдельной бригады территориальной обороны был сбит вражеский ударный БПЛА "Mugin-5". Украинские защитники отметили, что противник не прекращает проводящую воздушную разведку, которая очень опасна в плане сбора информации в режиме реального времени.
"В течение войны, которая длится год, украинские инженеры создали десятки эффективных ударных и разведывательных дронов, которые уже работают на поле боя и помогают уничтожать врага", – отмечено в сообщении.
Военные добавили, что тактические беспилотники нужны украинским военным, чтобы определить расположение врага и его техники, а затем передать координаты украинской авиации и артиллерии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины начали формировать первые в мире ударные роты дронов. О таком решении на Ставке объявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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