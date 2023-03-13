Теробороновцы из Луганской бригады сбили беспилотник РФ. Фото

Военные ТрО Луганской области сбили вражеский беспилотник. Дрон был уничтожен во время несения боевого дежурства бойцами Луганской отдельной бригады территориальной обороны.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Луганской отдельной бригады территориальной обороны. Дроны противника являются опасным разведывательным оружием, которое необходимо уничтожать при первой возможности.

В источнике сказано, что во время несения боевого дежурства бойцами Луганской отдельной бригады территориальной обороны был сбит вражеский ударный БПЛА "Mugin-5". Украинские защитники отметили, что противник не прекращает проводящую воздушную разведку, которая очень опасна в плане сбора информации в режиме реального времени.

"В течение войны, которая длится год, украинские инженеры создали десятки эффективных ударных и разведывательных дронов, которые уже работают на поле боя и помогают уничтожать врага", – отмечено в сообщении.

Военные добавили, что тактические беспилотники нужны украинским военным, чтобы определить расположение врага и его техники, а затем передать координаты украинской авиации и артиллерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины начали формировать первые в мире ударные роты дронов. О таком решении на Ставке объявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.