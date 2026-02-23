'Территория – наша': украинские военные опровергли фейк оккупантов о захвате Терноватого. Видео

Силы обороны контролируют населенный пункт Терноватое в Запорожье. Фейк о его захвате распространили российские пропагандистские каналы.

На самом деле Терноватое враг не контролировал полностью вообще, туда заходили небольшие группы инфильтрации оккупационной армии. Вражескую ложь опровергли в 225 отдельном штурмовом полку.

Терноватое – под контролем Сил обороны

В 225 ОШП назвали "очередным фейком" сообщение Z-каналов о захвате Терноватого на Запорожье.

"В Терноватом находятся подразделения Сил обороны Украины. Небольшое количество противника может прятаться где-то в подвалах и подземельях. Против них ведутся контрдиверсионные действия", – указано в сообщении.

В доказательство этого утверждения в 225 ОШП опубликовали видео с украинским воином, стоящим перед стелой на въезде в населенный пункт.

"Населенный пункт Терноватое. На всех п*дарских ресурсах обозначен как оккупированная территория. Она не оккупирована, она наша. И даже оккупирована не была. Так, заходили, короткая инфильтрация – их здесь убивали ребята из Вооруженных сил Украины. Слава Украине!" – говорит защитник.

В российском минобороны "освободили" Терноватое еще в конце января

С "победными" сообщениями о якобы полном захвате Терноватого в российском минобороны вышли еще 30 января: в тот день в Telegram-канале так называемого оборонного ведомства государства-агрессора появилось целых пять сообщений с упоминанием об "освобождении" этого населенного пункта. Все – переполнены пафосом, достойным захвата если не столицы, то по крайней мере крупного областного центра противника.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в течение суток освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области", – говорилось в первой "сводке".

А уже следующее сообщение сообщало, что с "победой, которая станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения" оккупантов из 36 отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ поздравил российский министр обороны Андрей Белоусов.

Впоследствии "подвезли" детали "освобождения" Терноватого.

"В результате активных боевых действий воины-забайкальцы взяли под контроль важный район обороны противника на западном берегу реки Гайчур глубиной до 5 км и площадью более 20 кв. км, зачищено более 580 зданий", – уверяли оккупанты.

Тогда большинство российских Z-пабликов радостно перепостили эти сообщения, не выражая никаких сомнений в их "достоверности".

"Победная" истерия в МО РФ продолжилась 2 февраля: тогда там принялись рассказывать "истории, о которых невозможно молчать", полные "деталей" так называемого "освобождения" Терноватого.

"Чаще всего противник бросает оружие, личные вещи и просто убегает. Кто рюкзак хватает, бежит, кто вообще ничего не хватает, бежит просто. Просто бегут и все", – говорил в одном из видео очередной "освободитель" с закрытым лицом.

4 февраля "воспоминаниями об освобождении" Терноватого делились уже другие оккупанты.

"Противник сидел на точках, на своих опорных пунктах. При нашем заходе они начали отбивать атаку. Как нас заметили, растерянные были. И мы все оперативно сделали, сработали. Они не успели прийти в боевую готовность. Мы сработали очень хорошо", – говорил один из оккупантов из Забайкальского края РФ.

Он, правда, признал, что "победу, которая войдет в историю" оккупанты якобы одержали не в мегаполисе, как может показаться из предыдущих сообщений, а в "не очень большом населенном пункте".

Согласно открытым данным, в Терноватом до большой войны проживало около 1 400 человек. Площадь поселка составляет 2,4 кв км.

Уже с 10-х чисел февраля у части Z-блогеров начали появляться сомнения относительно того, что Россия контролирует Терноватое. А в последние дни некоторые из них начали причитать о "не очень благоприятной" для оккупационной армии ситуации на этом направлении и в районе поселка в частности. Кто-то даже признавал, что украинцы успешно контратакуют.

Однако ни в МО РФ, ни в официальных пропагандистских ресурсах государства-агрессора никаких опровержений или сообщений об изменении ситуации в Терноватом не было. А сам поселок на российских "картах боевых действий" до сих пор указан как полностью контролируемый оккупантами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, за последнее время украинская армия освободила около 300 кв км территории.

По его словам, продвижение войск было сложным и влияние на темпы наступления имела даже погода.

Президент также рассказал о психологическом состоянии российских военных, которые не могут адекватно оценить потери территорий: среднее звено российских военных до сих пор боится докладывать руководству о реальном положении дел на фронте.

