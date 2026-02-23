Украинская армия освободила 300 кв. км территории, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия освободила около 300 квадратных километров оккупированной территории. По его словам, продвижение войск было сложным и влияние на темпы наступления имела даже погода.

Он также рассказал о психологическом состоянии российских военных, которые не могут адекватно оценить потери территорий. Об этом глава государства сказал в интервью ВВС.

Президент отметил, что среднее звено российских военных до сих пор боится докладывать руководству о реальном положении дел на фронте.

"Нам известно, что среднее звено русских боится докладывать до сих пор, что там у них происходит. Они даже не представляют, как это может быть, потому что на их картах там территория, которую они контролируют, а если честно, уже нет", – сказал он.

На вопрос журналистки, происходило ли контрнаступление во время отключения системы Starlink для россиян, президент ответил, что непосредственно это не было главным фактором, но украинские войска активно пользовались технологическим преимуществом.

Напомним, Силы обороны Украины 11–15 февраля вернули примерно 201 квадратный километр территорий, оккупированных ВС РФ. Вероятно, украинские воины провели контратаки, воспользовавшись отключением интернет-терминалов Starlink в российских войсках.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты продолжают атаковать Купянск-Узловой на Харьковщине, однако не достигают успеха. Противник пытался проникнуть в поселок через систему труб, но эти попытки были успешно остановлены.

– Военные сообщают, что враг продолжает давить на Купянском направлении и искать слабые места в нашей обороне.

