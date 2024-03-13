Территория укрыта обломками: в Кривом Роге люди несут игрушки к дому, по которому ударила РФ. Видео

Жители Кривого Рога Днепропетровской области после российского ракетного обстрела, который произошел вечером 12 марта, принесли мягкие игрушки к одному из поврежденных домов. В результате вражеской атаки погибли четыре человека, 43 пострадали.

Среди потерпевших – 12 детей. Местный портал "Первый городской" поделился фото и видео с места ЧП. Напомним: попадания были зафиксированы в два жилых многоквартирных дома в Довгинцевском и Металлургическом районах (пяти- и девятиэтажка).

Местные жители слышали по меньшей мере три взрыва. Спасательная операция завершилась около 22:00 вторника, 12 марта. Однако коммунальные службы ликвидировали последствия прилетов всю ночь и, по состоянию на утро 13 марта, продолжали работы.

"Территория укрыта обломками вещей, окон и стен разрушенного дома", – отметил местный Telegram-канал.

Из-под завалов спасли девять человек. Погибли мужчина и три женщины. К медикам обратились 44 жителя.

По предварительным подсчетам, повреждено более 300 квартир, более 20 многоэтажек, два садика, две школы, предприятие, админздание, магазин и другие объекты.

Штабы помощи людям организовали по адресам:

– в Долгинцевском районе – на "Восточном-1" возле АТБ;

– в Металлургическом районе – "Народный Дом", улица Криворожстали, 52.

14 марта в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Как писал OBOZ.UA, трое жертв российского удара по Кривому Рогу скончались 12 марта на месте обстрела. Четвертой погибшей, 47-летней женщины, не стало в результате полученных травм в больнице.

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