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Территория укрыта обломками: в Кривом Роге люди несут игрушки к дому, по которому ударила РФ. Видео

Дарья Дурова
War
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Гибель людей в Кривом Роге

Жители Кривого Рога Днепропетровской области после российского ракетного обстрела, который произошел вечером 12 марта, принесли мягкие игрушки к одному из поврежденных домов. В результате вражеской атаки погибли четыре человека, 43 пострадали.

Среди потерпевших – 12 детей. Местный портал "Первый городской" поделился фото и видео с места ЧП. Напомним: попадания были зафиксированы в два жилых многоквартирных дома в Довгинцевском и Металлургическом районах (пяти- и девятиэтажка).

Местные жители слышали по меньшей мере три взрыва. Спасательная операция завершилась около 22:00 вторника, 12 марта. Однако коммунальные службы ликвидировали последствия прилетов всю ночь и, по состоянию на утро 13 марта, продолжали работы.

"Территория укрыта обломками вещей, окон и стен разрушенного дома", – отметил местный Telegram-канал.

Разрушения после российской ракетной атаки

Из-под завалов спасли девять человек. Погибли мужчина и три женщины. К медикам обратились 44 жителя.

По предварительным подсчетам, повреждено более 300 квартир, более 20 многоэтажек, два садика, две школы, предприятие, админздание, магазин и другие объекты.

Поврежденный дом в Кривом Роге
Удар ВС РФ по Кривому Рогу

Штабы помощи людям организовали по адресам:

– в Долгинцевском районе – на "Восточном-1" возле АТБ;

– в Металлургическом районе – "Народный Дом", улица Криворожстали, 52.

Кривой Рог после обстрела. Утро 13 марта
Один из Штабов помощи
Кривой Рог

14 марта в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

День траура в Кривом Роге

Как писал OBOZ.UA, трое жертв российского удара по Кривому Рогу скончались 12 марта на месте обстрела. Четвертой погибшей, 47-летней женщины, не стало в результате полученных травм в больнице.

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