'Террор не бывает безнаказанным': Зеленский пообещал, что Украина будет наносить России потери в ответ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подлый удар войск РФ по жилым домам в Кривом Роге, вследствие которого есть погибшие и пострадавшие мирные жители. Гарант пообещал, что стране-агрессору будут нанесены потери в ответ на ее террор.

Об этом Зеленский сказал во вторник, 12 марта, в своем вечернем обращении к украинцам. Это будет вполне справедливо, подчеркнул он.

"Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они ощутят. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины. Для разных народов наши действия сейчас спасительны", – заявил глава государства.

"В это время в Кривом Роге еще продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Разрушена часть девятиэтажного дома, перекрытие между этажами. Был пожар. Много пострадавших – более 30. Есть тяжело раненые. Всем оказывается необходимая помощь. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким", – рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что сегодня главком ВСУ Александр Сырский отчитывался ему по поводу действий Сил обороны Украины на поле боя, действий наших разведчиков и того, чего позволили достичь украинские дроны.

"Главком сейчас на фронте. И есть необходимая для Украины динамика действий. Также сегодня получил предварительные результаты по применению наших дронов от Вооруженных сил, ГУР и СБУ. Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Я благодарю всех, кто это обеспечивает. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех", – подчеркнул гарант.

Министр внутренних дел Игорь Клименко докладывал ему об основных вопросах безопасности внутри нашего государства сейчас, в том числе о работе ГСЧС Украины в разминировании. Зеленский поблагодарил всех, кто вовлечен в эту работу и очищает украинскую землю от вражеских снарядов.

Также глава государства рассказал, что он согласовал дальнейшие шаги по развитию Государственной пограничной службы Украины. В частности, речь идет об увеличении численности пограничных войск "учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны".

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что основная цель президента РФ Владимира Путина в войне против Украины – это разрушение нашего государства. Гарант также заявил, что российский диктатор является "неадекватным человеком".

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