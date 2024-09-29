Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины

За неделю армия страны-агрессора применила около 900 авиабомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет. В Запорожье сегодня утром враг ударил по жилому району, 13 человек получили ранения, разбор завалов продолжается.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В официальном Telegram-канале он также обнародовал видео удары РФ по украинским городам.

"В общей сложности только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет. Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира – единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну", – заявил глава государства.

Зеленский также сообщил, что в Запорожье, куда оккупанты ударили авиабомбами, повреждены жилые дома, в одном из них разрушен подъезд.

Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги. В общей сложности ранены 13 человек, двое удалось спасти из-под завалов.

"Я благодарю всех служб, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас еще продолжается разбор завалов", – говорится в сообщении Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, утром воскресенья войска РФ нанесли авиаудар Запорожье 13 авиабомбами. Одно из попаданий пришлось по многоэтажке, дом частично разрушен, пострадали мирные жители.