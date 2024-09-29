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Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины

Анна Паскевич
War
3 минуты
1,2 т.
Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины

За неделю армия страны-агрессора применила около 900 авиабомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет. В Запорожье сегодня утром враг ударил по жилому району, 13 человек получили ранения, разбор завалов продолжается.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В официальном Telegram-канале он также обнародовал видео удары РФ по украинским городам.

"В общей сложности только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет. Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира – единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну", – заявил глава государства.

Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины
Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины

Зеленский также сообщил, что в Запорожье, куда оккупанты ударили авиабомбами, повреждены жилые дома, в одном из них разрушен подъезд.

Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины
Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины
Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины
Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины

Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги. В общей сложности ранены 13 человек, двое удалось спасти из-под завалов.

Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины
Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины

"Я благодарю всех служб, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас еще продолжается разбор завалов", – говорится в сообщении Зеленского.

Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины
Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины
Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины
Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины
Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины
Террор РФ не знает пауз: Зеленский показал видео ударов оккупантов по городам Украины

Как сообщал OBOZ.UA, утром воскресенья войска РФ нанесли авиаудар Запорожье 13 авиабомбами. Одно из попаданий пришлось по многоэтажке, дом частично разрушен, пострадали мирные жители.

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